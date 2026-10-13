Suspension et record : le match entre Galatasaray et Barcelone entre dans l'histoire de la Turquie

Le choc entre Galatasaray et le Barça est entré dans l'histoire du football turc avant même d'avoir débuté, après que les prix des billets de la rencontre ont atteint des records sans précédent.

Selon le journal Mundo Deportivo, cette rencontre très attendue est devenue la plus chère de l'histoire du football en Turquie.





Galatasaray reçoit Barcelone ce mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, au milieu d'une immense attente populaire autour de la confrontation avec l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

Le quotidien espagnol a indiqué que le prix de certains billets a atteint 75 000 livres turques, soit l'équivalent d'environ 1 360 euros, un record qui reflète l'ampleur de l'engouement pour voir le club catalan à Istanbul.

Malgré cette forte hausse des prix, tous les billets mis en vente ont été écoulés, et le stade « Rams Park », l'antre de Galatasaray, s'apprête à accueillir un public au complet, sa capacité officielle étant de 53 387 spectateurs.

Les billets de la catégorie « Deluxe » figurent en tête de la liste des prix avec environ 1 360 euros, suivis de la catégorie « Luxe » à 1 223 euros, puis de la catégorie « Classic » à 1 178 euros.

Les prix des autres catégories ont varié entre 906 et 407 euros, tandis que ceux des catégories les moins chères ont oscillé entre 272 et 63 euros, le billet le moins cher atteignant environ 51 euros.

Les répercussions de cet engouement se sont également étendues au volet sécuritaire, après que la police turque a interpellé 9 personnes à Istanbul, soupçonnées d'être impliquées dans la revente illégale de billets de la rencontre.

D'après ce qu'a rapporté « Mundo Deportivo » en citant les agences de presse Anadolu et Demirören, la police a mené cette opération lundi, après avoir reçu des informations concernant d'éventuelles opérations de revente de billets.

Les policiers ont effectué des investigations pour identifier les suspects et leurs lieux de résidence, avant de les interpeller et de les transférer dans des locaux de police afin de finaliser les procédures légales.

Les enquêtes se sont également concentrées sur les mesures d'organisation de l'accès au stade, dans le cadre des préparatifs sécuritaires intensifs mis en place pour cette affiche européenne tant attendue.







