La Fédération internationale de football (FIFA) a mis un terme aux répercussions de l'incident impliquant Safan El Sagheer, entraîneur des gardiens de la sélection égyptienne, lors de la confrontation entre l'Égypte et l'Argentine à la Coupe du monde 2026, après avoir décidé de le suspendre pour deux matchs, en plus de lui infliger une lourde amende financière, en raison de ses protestations contre les décisions de l'arbitre durant la rencontre.

Le site égyptien « Yalla Kora » a rapporté, citant une source au sein de la Fédération égyptienne de football, que « la sanction prononcée par la FIFA à l'encontre de Safan El Sagheer comprend une suspension de deux matchs, ainsi qu'une amende financière de 47 000 dollars, et ce en raison des événements survenus lors de la confrontation entre l'Égypte et l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial ».

Safan El Sagheer avait été expulsé au cours du match, après avoir vivement protesté contre les décisions de l'arbitre de la rencontre, lors d'une confrontation marquée par une vive polémique arbitrale, qui s'est soldée par l'élimination de la sélection égyptienne du tournoi après sa défaite face à la sélection argentine sur le score de 2-3.