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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
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Suspension et amende… L’ASIA inflige une sanction sévère à la star d’Al-Ahly

Al Ahli vs Machida Zelvia
Al Ahli
Machida Zelvia
AFC Champions League Elite
Z. Al Hawsawi
Arabie saoudite
Japon

La Confédération asiatique de football (AFC) vient de prendre une décision retentissante.

La Confédération asiatique de football a infligé une sanction sévère à l’une des stars d’Al-Ahli, en raison de son comportement lors de la finale de la Ligue des champions de l’Asie face au club japonais de Machida.

Al-Ahli a néanmoins soulevé le trophée pour la deuxième année consécutive en s’imposant 1-0 face au champion du Japon grâce à la réalisation de Firas Al-Buraikan.

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Lors de la rencontre, Zakaria Hossawi, le latéral gauche, a été expulsé à la 68e minute pour avoir frappé un joueur adverse.

En conséquence, la Confédération asiatique de football a infligé au défenseur une suspension de trois matchs lors de la prochaine édition de la compétition, assortie d’une amende de 2 000 dollars.

Une sanction qui assomme le défenseur, quelques jours seulement après son exclusion de la liste de l’équipe nationale saoudienne pour la Coupe du monde 2026.

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