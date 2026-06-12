La Confédération asiatique de football a infligé une sanction sévère à l’une des stars d’Al-Ahli, en raison de son comportement lors de la finale de la Ligue des champions de l’Asie face au club japonais de Machida.

Al-Ahli a néanmoins soulevé le trophée pour la deuxième année consécutive en s’imposant 1-0 face au champion du Japon grâce à la réalisation de Firas Al-Buraikan.

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Lors de la rencontre, Zakaria Hossawi, le latéral gauche, a été expulsé à la 68e minute pour avoir frappé un joueur adverse.

En conséquence, la Confédération asiatique de football a infligé au défenseur une suspension de trois matchs lors de la prochaine édition de la compétition, assortie d’une amende de 2 000 dollars.

Une sanction qui assomme le défenseur, quelques jours seulement après son exclusion de la liste de l’équipe nationale saoudienne pour la Coupe du monde 2026.