Le mystère a entouré la cérémonie du Ballon d'Or 2026, les organisateurs ayant réussi à préserver le secret sur l'identité du lauréat jusqu'aux derniers instants, sans fuites ni pronostics avérés, dans un scénario différent de certaines éditions précédentes, qui avaient connu une vive polémique autour des résultats du vote, comme ce fut le cas en 2024.

Bien que le vote ait été clôturé un mois avant la cérémonie, aucun indice n'a permis de révéler l'identité du lauréat, tandis que le report du début de l'événement de 70 minutes a renforcé le climat de mystère, à un moment où la liste des trente nommés laissait entrevoir une forte concurrence entre Ousmane Dembélé, Rodri, Marc Cucurella, Gabriel Magalhães, Yan Diomande, Michael Olise, Luis Díaz, Bukayo Saka, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane, qui figuraient parmi les noms les plus en vue pour se disputer les trois premières places.

La cérémonie a également été marquée par la présence de plusieurs gardiens de but espagnols, Unai Simón, David Raya et Joan García, venus assister au sacre de Simón, gardien de l'Athletic Bilbao, lors d'une soirée qui a célébré le football espagnol.

Dans une scène remarquable, selon le journal espagnol « AS », les délégations du Barça et du Real Madrid ont séjourné dans le même hôtel lors de leur présence à Londres, dans une ambiance éloignée de la rivalité habituelle entre les deux clubs, la délégation du Barça étant plus importante après avoir raflé des trophées dans la catégorie féminine, en plus du sacre de Lamine Yamal au Trophée Kopa du meilleur jeune joueur.

Au fil des années, le Ballon d'Or est passé d'une cérémonie restreinte organisée dans les bureaux du magazine France Football ou sur le terrain de l'équipe du lauréat, comme ce fut le cas avec Luís Figo en 2001, à un événement mondial qui attire l'attention du public et des médias.

Le trophée a désormais acquis des dimensions sportive, sociale et commerciale, le tapis rouge et la présence des stars du jeu étant devenus une composante essentielle du décor, ce qui s'est de nouveau concrétisé lors de la cérémonie de Londres, qui a réuni l'élite des footballeurs actuels et anciens et a renforcé la place du Ballon d'Or parmi les plus grandes récompenses sportives au monde.



