À l’origine de sa suspension, son intervention le 7 octobre 2025 lors d’un match du championnat bulgare entre le Slavia et le Lokomotiv Sofia. Kabakov était, avec Wladimir Walkow, l’un des deux arbitres chargés de l’assistance vidéo. Le Slavia s’est imposé 2-0. Selon les médias bulgares, l’ouverture du score du Slavia avait été précédée d’une action très litigieuse.

Martin Georgiev, joueur du Slavia, aurait touché le ballon des deux mains avant de servir le buteur Emil Stoev. L’arbitre a accordé le but et les arbitres vidéo Kabakov et Walkow ne sont pas intervenus. Une décision incompréhensible pour les joueurs du Lokomotiv et la Fédération bulgare, qui a ensuite suspendu Kabakov et son collègue « pour une durée indéterminée en raison d’une prestation insuffisante ».

Cette erreur n’aurait pas été un cas isolé : selon ces mêmes informations, Kabakov s’était déjà fait remarquer auparavant par des décisions litigieuses. Cette suspension aurait constitué une première dans le football bulgare, mais elle n’a pas duré longtemps. Dès le 7 novembre, Kabakov a pu de nouveau arbitrer dans le championnat bulgare, cette fois comme arbitre principal d’un match entre le Spartak Varna et le Septemvri Sofia.

Georgi Kabakov est arbitre FIFA depuis 2013

L’UEFA, de son côté, n’a tenu aucun compte de cette suspension nationale temporaire et a notamment désigné Kabakov, le 23 octobre, pour un match de Ligue Europa entre le Maccabi Tel Aviv et le FC Midtjylland. Il a ensuite officié à de nombreuses reprises au cours de la saison en Ligue Europa, en Ligue Conférence et dans le championnat bulgare.

Prochains matchs VIK Ligue des Champions 15:00 FCB

Kabakov est arbitre FIFA depuis 2023. Il officie en Ligue des champions depuis 2018, mais n’a encore jamais arbitré de match du Bayern Munich. En 2021, il a dirigé trois rencontres du tournoi olympique de football à Tokyo, dont la demi-finale entre le Mexique et le Brésil.