Le magazine français « France Football », en collaboration avec l'Union des associations européennes de football (UEFA), a dévoilé la liste complète des candidats au Ballon d'Or 2026, récompense décernée au meilleur joueur du monde.

L'annonce des nominés à la plus prestigieuse distinction mondiale a eu lieu ce mardi soir, tandis que le nom du lauréat sera dévoilé lors d'une grande cérémonie qui se tiendra le 26 octobre prochain à Londres, capitale anglaise, pour la première fois de l'histoire de la récompense.

La cérémonie sera également l'occasion d'annoncer les vainqueurs des autres distinctions individuelles du Ballon d'Or, comme le Trophée Yachine du meilleur gardien de but et le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur, ainsi que les prix du meilleur entraîneur, du meilleur club et plusieurs autres récompenses.

Vous pouvez consulter les listes complètes des nominés pour toutes les catégories des trophées du Ballon d'Or ici.

En tête des candidats figurent plusieurs stars ayant brillé la saison dernière, que ce soit avec leur club ou lors de la Coupe du monde 2026, au premier rang desquelles Kylian Mbappé, star du Real Madrid et de l'équipe de France, Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami et de la sélection argentine, et le milieu de terrain espagnol Rodri, passé de Manchester City au Barça.

Parmi les candidats les plus en vue figurent également Lamine Yamal, star du Barça et de la sélection espagnole, et Fabián Ruiz, qui a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde avec le Paris Saint-Germain et la Roja, aux côtés du tenant du titre Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France.

La liste marque l'entrée de deux joueurs de la Roshn Saudi League, le Sénégalais Sadio Mané, star d'Al-Nassr, et le Mexicain Julián Quiñones, buteur d'Al-Qadsiah, tandis que les joueurs de la sélection espagnole, championne du monde, ainsi que ceux du Paris Saint-Germain, champion d'Europe, dominent la liste des nominés.

À l'inverse, plusieurs noms habitués à figurer ces dernières années sont absents de la liste, notamment Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr et de la sélection portugaise, et Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, désormais à Trabzon, et capitaine de l'équipe d'Égypte.

À cela s'ajoute l'exclusion de Raphinha, star du Barça et de la sélection brésilienne, et de Pedri, milieu de terrain du Barça et de la sélection espagnole.

La liste complète des candidats au Ballon d'Or 2026

Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre)

Pau Cubarsí (Barcelone, Espagne)

Marc Cucurella (Chelsea, Espagne)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, France)

Luis Díaz (Bayern Munich, Colombie)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Gabriel (Arsenal, Brésil)

Erling Haaland (Manchester City, Norvège)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroc)

Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Géorgie)

Lamine Yamal (Barcelone, Espagne)

Sadio Mané (Al-Nassr, Sénégal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brésil)

Lautaro Martínez (Inter Milan, Argentine)

Kylian Mbappé (Real Madrid, France)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentine)

João Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Michael Olise (Bayern Munich, France)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Équateur)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Mexique)

Declan Rice (Arsenal, Angleterre)

Rodri (Manchester City, Espagne)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, Espagne)

William Saliba (Arsenal, France)

Ferran Torres (Barcelone, Espagne)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, France)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brésil)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

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