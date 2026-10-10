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Surprise : Wenger candidat pour défier Infantino au poste de président de la FIFA

A. Wenger
France

Gianni Infantino se montre de plus en plus confiant quant à sa reconduction à la présidence de la Fédération internationale de football, lors de l'élection attendue en mars prochain.

Aleksander Ceferin, président de la Confédération européenne, a annoncé son intention de briguer un nouveau mandat à la tête de l'UEFA, tandis que Nasser Al-Khelaïfi, président de l'Association des clubs européens, a affirmé qu'il n'envisageait pas la présidence de la FIFA.

Le journal « The Times » a rapporté que les opposants d'Infantino espèrent toujours voir émerger un concurrent sérieux avant la date limite de dépôt des candidatures, le 18 novembre prochain.

Infantino refuse de renoncer à ses efforts pour se maintenir à son poste, malgré les multiples scandales et les plaintes relatives à l'éthique auxquels il fait face.

Victor Montagliani, président de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, n'a pas l'intention de disputer le poste à Infantino.

En revanche, le nom du prince Ali bin Al-Hussein, qui avait affronté Infantino lors de l'élection de 2015, a été évoqué, mais il n'est pas encore clair s'il se lancera à nouveau dans la course.

Selon le journal, un travail est en cours pour préparer un autre candidat face à Infantino, le Français Arsène Wenger.

Wenger jouit d'un large respect dans le milieu du football mondial, en sa qualité de responsable du développement du football au sein de la Fédération internationale.

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