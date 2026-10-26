Dans un rebondissement surprise à quelques heures de la cérémonie du Ballon d'or 2026, l'une des grandes stars du FC Barcelone a décidé de ne pas se rendre dans la capitale britannique, Londres, pour assister à l'événement tant attendu, bien qu'il figure parmi les candidats au trophée individuel le plus prestigieux du football, et malgré ses fortes chances de concourir pour une autre récompense réservée aux meilleurs jeunes talents.

L'émission « El Partidazo de Cope », présentée par Juanma Castaño sur la radio espagnole Cope, a révélé que Pau Cubarsí, défenseur du FC Barcelone et candidat au Ballon d'or, ne se rendra pas à Londres pour assister à la cérémonie.

Selon la journaliste Helena Condis, le jeune défenseur a besoin de repos et de prendre ses distances avec l'effervescence ambiante, après avoir terminé le Clásico face au Real Madrid en souffrant d'une légère fièvre.

Cette décision intervient à un moment marquant, compte tenu de la présence de Cubarsí parmi les finalistes du Ballon d'or, ainsi que de sa candidature appuyée au Trophée Kopa, décerné au meilleur jeune joueur du monde.

Le défenseur espagnol avait réalisé une excellente saison avec le FC Barcelone et sa sélection nationale, contribuant au sacre de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, et remportant également le prix du meilleur jeune joueur du tournoi, renforçant ainsi sa place parmi les talents montants les plus en vue du football mondial.

Bien que Cubarsí ait été l'un des principaux candidats au Trophée Kopa, son absence à la cérémonie pourrait ouvrir la voie à des spéculations sur l'identité du lauréat, d'autant que son coéquipier Lamine Yamal figure parmi les concurrents pour ce même trophée, après l'avoir remporté lors des éditions 2024 et 2025.

L'absence du défenseur catalan ne signifie pas nécessairement qu'il perdra l'une des deux récompenses, car l'identité des lauréats n'a pas été officiellement annoncée avant le début de la cérémonie, et la raison avancée pour son non-déplacement est liée à son besoin de repos après avoir souffert d'une légère fièvre à l'issue du Clásico.

La cérémonie du Ballon d'or doit se tenir ce lundi 26 octobre au soir, au London Palladium, dans une édition exceptionnelle célébrant les 70 ans de la création du trophée, dans l'attente de connaître l'identité des lauréats des différentes catégories.