Surprise : une « paralysie partielle » menace la révolution de Mourinho au Real Madrid

Le Real Madrid traverse une crise majeure pour respecter les critères de la Ligue des champions, après la révolution menée par José Mourinho qui a écarté sept joueurs issus du centre de formation et des stagiaires locaux. Le club madrilène ne dispose ainsi plus que de cinq joueurs sur les huit requis par le règlement de l’UEFA pour participer à la compétition continentale.

Selon le journal espagnol « Sport », le club madrilène, qui a déboursé 15 millions d’euros pour recruter Mourinho en provenance de Benfica, puis engagé Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Marc Cucurella, se retrouve avec un vivier très réduit de joueurs formés localement après cette vague de départs.

Le règlement de la Ligue des champions impose d’inscrire 25 joueurs, dont 17 places « libres » sans restriction, tandis que les huit autres doivent être des joueurs formés localement, dont au moins quatre issus du centre de formation du club, à condition qu’ils y aient été formés entre 15 et 21 ans.

La saison passée, le Real Madrid alignait dix joueurs éligibles dans cette catégorie : Carvajal, Asensio, Carreras, Fran García, Camavinga, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Vinícius et Gonzalo. Cependant, sept d’entre eux ont déjà quitté le club (comme Carvajal) ou sont sur le point d’être cédés à la demande du staff.

Le club étudie des offres pour Carreras et Camavinga, tandis que les départs d’Asensio, Fran García, Ceballos et Gonzalo sont actés avec une option de rachat. Dans ce contexte, seuls Vinícius et Rodrygo sont certains de rester parmi les joueurs cités.

Trois nouveaux joueurs viennent renforcer le duo brésilien : Arda Güler, désormais officiellement éligible après trois saisons au Real Madrid, Marc Cucurella, formé à l’Espanyol, au FC Barcelone, à Eibar et à Getafe avant de partir pour Brighton en 2021, ainsi que Valverde, portant le total à seulement cinq joueurs.

La réglementation européenne retient le critère du club formateur plutôt que la nationalité, ce qui inclut des étrangers comme Valverde, Vinícius, Rodrygo et Arda, tandis qu’un Espagnol ayant effectué une partie de sa formation à l’étranger peut en être exclu, comme ce fut le cas pour Ibrahim Díaz, passé par Manchester City.

Pour satisfaire les exigences de Mourinho, les deux postes restants – un défenseur central et un milieu de terrain – devraient être confiés à des joueurs espagnols, Florentino Pérez cherchant des solutions d’urgence afin d’éviter de descendre sous le quota minimal imposé.