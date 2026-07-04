La star marocaine Ismail Saibari s’apprête à mener les Lions de l’Atlas face au Canada ce samedi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde, alors que son avenir européen fait l’objet d’une attention croissante depuis son transfert officiel au Bayern Munich.

Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain avait reçu une proposition pour recruter le milieu offensif en décembre dernier, mais la direction parisienne n’avait pas donné suite, préférant recruter l’Espagnol Drew Fernández, alors sous contrat avec Barcelone, trois semaines plus tard, estimant qu’il correspondait mieux à la vision de l’entraîneur Luis Enrique et du directeur sportif Luis Campos.

En milieu de semaine, le Bayern Munich a officialisé l’arrivée du milieu de terrain de 25 ans en provenance du PSV Eindhoven, contre un chèque de 55 millions d’euros et un contrat de cinq ans, soit le plus gros transfert de la carrière du natif de Terrassa.

Saibari brille actuellement au Mondial : trois buts en quatre matches, et une qualification héroïque pour les huitièmes, obtenue aux tirs au but face aux Pays-Bas lundi soir.

Le match entre le Maroc et le Canada se tiendra samedi soir. Les Lions de l’Atlas sont considérés comme les favoris pour se qualifier pour les quarts de finale, où ils pourraient affronter la France, ce qui rappellerait la demi-finale de la Coupe du monde 2022.