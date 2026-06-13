Surprise : un expert en arbitrage révèle une erreur grave dans l’application de la nouvelle règle du Mondial

La décision de l’arbitre, modifiée après intervention de la VAR lors du match États-Unis – Paraguay de la Coupe du monde 2026, a provoqué une vive polémique. Certains experts estiment que le protocole en vigueur n’a pas été respecté.

L’arbitre néerlandais Danny Makkelie avait initialement sanctionné le défenseur américain Tim Ream d’un carton jaune pour une intervention sur Miguel Almirón.

Peu après la reprise du jeu, l’arbitre central reçoit une alerte vidéo de la salle d’assistance, où se trouve l’arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande, afin de revoir l’action pour « erreur d’identification du joueur », l’un des cas où le protocole autorise l’intervention de la VAR.

Contre toute attente, l’arbitre, après avoir visionné les images, n’a pas seulement rectifié l’identité du joueur sanctionné : il a annulé la faute initiale, accordé un coup franc à l’équipe américaine et sanctionné le Paraguayen pour simulation.

Une volte-face qui a surpris nombre de spectateurs et d’experts, pour qui la procédure d’« erreur d’identification » doit se limiter à corriger l’identité du joueur sanctionné, non à infirmer une décision technique sur la nature ou la direction du fautif.

L’ancien arbitre international Iturralde González a vivement critiqué cette séquence, rappelant qu’une révision pour « erreur d’identité » doit se limiter à corriger la personne sanctionnée, non à inverser la décision technique.

« Une erreur d’identification permet uniquement de vérifier l’identité du joueur fautif, mais ne donne pas le droit de modifier la décision technique elle-même. D’où vient cette interprétation ? », a déclaré Gonzalez au journal espagnol « AS ».

Il a ajouté : « On dirait qu’on n’a même plus besoin d’arbitres. L’argument technique qu’ils avancent est que, en cas d’avertissement résultant d’une erreur d’identification, le match peut être interrompu et la situation réexaminée, et c’est sur cela qu’ils se sont appuyés. Mais c’est une interprétation beaucoup trop large du règlement. »

Il a conclu en qualifiant cet incident de « l’une des erreurs de la Coupe du monde », en référence à la vive polémique suscitée par la décision arbitrale pendant la rencontre.

Cet incident relance le débat récurrent sur les limites de l’assistance vidéo dans les grandes compétitions, alors que les organisateurs entendent pourtant garantir toujours plus de précision et de cohérence dans les décisions arbitrales pour la Coupe du monde 2026.