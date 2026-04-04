Surprise… Un expert en arbitrage : Al-Hilal a marqué un but irrégulier contre Al-Taawoun

Un arbitre a créé la surprise en affirmant que le Hilal avait marqué un but irrégulier lors de son match contre Al-Taawoun dans le championnat Roshen.

Al-Hilal a fait match nul 2-2 contre Al-Taawoun lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Kingdom Arena, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le premier but d'Al-Hilal est survenu à la 43e minute de jeu, grâce à l'attaquant ivoirien Mohamed Kader Miti, qui, après avoir débordé sur le flanc gauche, a décoché un tir puissant vers le but de Al-Taawoun, que le gardien Mailsom n'a pas réussi à arrêter.

Khalil Jalal, expert arbitral pour la chaîne « Thamania », a affirmé que ce but n'était pas valable, en raison d'une faute commise par l'équipe d'Al-Hilal en début de match.

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Jalal a expliqué que le Sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al-Hilal, avait commis une faute en début de match, lorsqu'il est intervenu avec force sur Mohammed Al-Kuwikbi, joueur d'Al-Taawoun, sur l'action qui a abouti au premier but.

L'expert en arbitrage a critiqué les arbitres vidéo, affirmant qu'ils auraient dû alerter l'arbitre et l'appeler pour annuler le but, ce qui n'a pas été le cas.

Il convient de noter que ce match nul place Al-Hilal à la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr, et devant Al-Ahli, troisième, à la différence de buts.