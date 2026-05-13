Surprise : un ancien joueur de l’Eredivisie manque à l’appel dans la présélection de 55 joueurs pour la Coupe du monde

Le Mexique, pays hôte, a dévoilé sa liste préliminaire pour la prochaine Coupe du monde. Le nom de l’ancien joueur du PSV et international à 75 reprises, Hirving Lozano, ne figure pas dans cette liste de 55 joueurs.

L’ailier, actuellement sous contrat avec le club américain de San Diego FC, a été écarté pour des raisons disciplinaires et un manque de temps de jeu, selon le sélectionneur Javier Aguirre. Autre ancien de PSV absent : Erick Gutiérrez.

Lozano avait quitté le PSV pour San Diego en janvier 2025, après un deuxième passage à Eindhoven où des blessures l’avaient tenu éloigné des terrains, le poussant à chercher un nouveau départ en MLS.

L’attaquant de 30 ans n’a toutefois plus joué cette année ; son dernier match remonte à novembre 2025. Au total, il a disputé 34 matchs pour San Diego, inscrivant onze buts et délivrant neuf passes décisives.

La pré-liste mexicaine compte néanmoins plusieurs noms connus, dont Mateo Chávez, arrière gauche de l’AZ. Âgé de 22 ans, le défenseur joue peu à Alkmaar, mais pourrait tout de même se préparer pour sa première Coupe du monde.

D’autres anciens pensionnaires de l’Eredivisie figurent aussi dans la liste : Edson Álvarez et Jorge Sánchez (ex-Ajax), Richard Ledezma (ex-PSV) ainsi que Santiago Giménez (ex-Feyenoord) ont obtenu leur ticket.

Autre nom marquant : celui du gardien Guillermo Ochoa. À 40 ans, le portier pourrait disputer sa sixième Coupe du monde et compte déjà 152 sélections avec le Mexique.