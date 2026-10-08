Surprise : un accord avec Roberto Martinez menace l'avenir de Donis à la tête de la sélection saoudienne

L'avenir du staff technique de la sélection saoudienne, dirigée par le Grec Georgios Donis, est désormais menacé malgré son sacre en Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », après que des rapports médiatiques ont révélé un accord préalable entre la Fédération saoudienne et l'entraîneur espagnol Roberto Martínez pour prendre les rênes de l'Arabie saoudite dans la période à venir.

Donis a pris en charge l'entraînement de la sélection saoudienne avant la Coupe du monde 2026, en remplacement d'Hervé Renard, et malgré l'échec du technicien grec à franchir la phase de groupes du Mondial, il a mené l'Arabie saoudite à reconquérir le titre de la Coupe du Golfe après une absence de 23 ans.

Badr Al-Rzeiza, président de la Fédération saoudienne de football, a suscité les interrogations avec une réponse peu tranchée lorsqu'il a été questionné sur le sort de Donis à l'issue des célébrations du sacre en Coupe du Golfe.

Al-Rzeiza a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Al-Riyadiya Al-Saoudia », qu'il ne pouvait confirmer ni le maintien ni le changement du staff technique de la sélection avant la Coupe d'Asie 2027, et que la question relevait de Matt Crocker, le directeur technique de la Fédération.

Selon « Al-Riyadiya Al-Saoudia », la Fédération saoudienne de football serait parvenue à un accord avec Martínez avant le coup d'envoi de la Coupe du Golfe, en vue de confier à l'entraîneur espagnol la responsabilité de la sélection, en préparation de la Coupe d'Asie.

La chaîne a ajouté que le sacre de la sélection saoudienne dans ce tournoi du Golfe, disputé sur son sol, a rouvert la porte à un maintien de Donis.

Badr Al-Rzeiza se retrouve ainsi face à deux choix difficiles ; selon la même source, il envisage de conserver Donis, en présentant ses excuses à Martínez et en annulant l'accord conclu avec lui, ou bien de mettre un terme à la mission du technicien grec malgré sa récente réussite et le sacre dans le tournoi.

Le technicien grec est lié à la Fédération saoudienne par un contrat qui court jusqu'à la fin de la Coupe d'Asie.

Martínez était devenu un entraîneur sans contrat après son départ de la sélection du Portugal, à la suite de l'élimination face à l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Le nom de l'entraîneur espagnol avait également été associé plus tôt à la prise en charge d'Al-Nassr, qui compte dans ses rangs les deux stars Cristiano Ronaldo et João Félix, en remplacement du Portugais Jorge Jesus, mais les négociations n'ont pas abouti à un accord définitif, tandis que son nom a aussi été évoqué pour entraîner la sélection des Pays-Bas.