Le conflit qui oppose Javier Tebas au Real Madrid pourrait se solder par le limogeage du président de la Ligue espagnole (La Liga) de ses fonctions, sur décision du Conseil supérieur des sports.

Selon les informations rapportées par la chaîne « La Sexta » et confirmées par le journal « Sport », le Conseil supérieur des sports étudie la possibilité d'engager de sa propre initiative des mesures contre Tebas, en raison de la comparaison qu'il a établie entre les communiqués du club merengue et les déclarations des nazis.

Le Real Madrid avait adressé de vives critiques au président de la Ligue, lui réclamant à plusieurs reprises, dans divers communiqués, sa démission.

De son côté, Tebas a répondu directement via ses comptes sur les réseaux sociaux, campant sur sa position et justifiant sa comparaison en affirmant qu'elle reposait sur des « mécanismes enseignés dans les facultés de communication ».

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Le journal a précisé que l'affaire se trouve actuellement entre les mains du service juridique du Conseil supérieur des sports et que, pour aller plus loin dans cette voie, il faut déposer une plainte officielle devant le Tribunal administratif du sport, qui prendra à son tour la décision finale concernant l'avenir de Javier Tebas à la tête de la Ligue espagnole.

Dimanche dernier, lors du match face à Séville, le stade Santiago-Bernabéu a été le théâtre d'une vague de protestations contre la Ligue espagnole et le FC Barcelone.

Les supporters ont scandé des slogans tels que : « Dehors Tebas », « Continue de payer, Laporta », « Corruption à la fédération » et « C'est toujours Negreira qui tire les ficelles ».

Ces chants ont coïncidé avec le déploiement d'une grande banderole dans la tribune réservée aux supporters les plus ardents, sur laquelle on pouvait lire : « Ce n'est pas du football ; c'est Tebas et Negreira ».

Il convient de noter que ce secteur de supporters se trouve au point le plus proche de la loge privée de Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

Il existe un précédent susceptible de placer Javier Tebas dans une position délicate : l'affaire Luis Rubiales. L'ancien président de la Fédération royale espagnole de football a en effet été démis de ses fonctions en 2023, à la suite du baiser qu'il a imposé à la joueuse Jenni Hermoso sans son consentement lors de la finale de la Coupe du monde féminine, ainsi que des gestes obscènes qu'il a eus alors qu'il se trouvait dans la loge VIP du stade.

Cette affaire s'est finalement soldée par une suspension de trois ans infligée à Rubiales par le Tribunal administratif du sport, et c'est la sanction à laquelle pourrait être confronté Javier Tebas si le Conseil supérieur des sports décide de déposer une plainte devant le Tribunal administratif du sport.











