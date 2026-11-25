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La cascade de blessures au Bayern Munich aurait conduit le club à revoir ses plans sur le marché des transferts. Le nom de Younes Ebnoutalib circule désormais.

La grave blessure de Kane, qui sera absent au moins trois mois après une opération de son ligament de la syndesmose endommagé, aurait notamment provoqué un changement de cap en interne.

Selon Sport Bild, la direction sportive, autour du membre du directoire Max Eberl, étudierait désormais de possibles recrutements cet hiver, voire des renforts à long terme en attaque. Le club avait initialement décidé de ne pas intervenir sur le marché hivernal, jugé compliqué, après la première moitié de saison. Le patron du directoire, Jan-Christian Dreesen, l’avait encore souligné récemment.

« Aujourd’hui, je dis non », avait-il insisté dans un entretien avec tz/Münchner Merkur et Bild : « Il est toutefois encore très tôt pour évaluer la situation dans son ensemble. Luis Diaz revient maintenant, Jamal est de retour, Alphonso Davies reviendra dans un avenir proche et, heureusement, Michael Olise n’est pas blessé plus gravement. À Noël, nous ferons le point sur la situation. Mais tout le monde sait que je ne suis pas un adepte du mercato hivernal. Il peut être intéressant pour vendre, mais pas pour acheter. Car on n’achète alors que sous la pression. En général, les clubs ne cèdent pas leurs meilleurs joueurs en hiver, ou alors il faut payer très cher. »

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Le joueur que le Bayern aurait désormais dans son viseur coûterait assurément très cher, selon Sport Bild. Il s’agirait de Younes Ebnoutalib, de l’Eintracht Francfort. Rien de concret à ce stade, mais le champion d’Allemagne observerait l’évolution de l’international allemand à Francfort.

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Ebnoutalib serait mécontent de sa situation, car il se trouve derrière Jonathan Burkardt dans la hiérarchie des attaquants, alors que les deux joueurs comptent chacun six buts et une passe décisive en dix matches de championnat. Il aurait le sentiment de manquer un peu de reconnaissance, rapporte Sport Bild.

Il ne pourrait toutefois guère espérer devenir le premier choix à la pointe de l’attaque munichoise après le retour de Kane. Un transfert au Bayern aurait donc peu de sens pour lui, d’autant qu’il a impérativement besoin de temps de jeu pour être de nouveau convoqué par Jürgen Klopp. Au Bayern, rien ne le lui garantirait.

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Le Borussia Dortmund suit aussi Ebnoutalib et dispose de meilleurs atouts

Un recrutement précipité d’Ebnoutalib ne semble pas non plus évident pour le club munichois. Selon Sport Bild, l’Eintracht demanderait entre 30 et 40 millions d’euros pour le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2031, mais pourrait le laisser partir dès cet hiver en cas d’offre de cet ordre. Un transfert l’été prochain paraît toutefois nettement plus probable.

Le Borussia Dortmund pourrait alors être sur les rangs. Son directeur sportif, Ole Book, proche d’Ebnoutalib, est chargé des dossiers de recrutement. Les deux hommes entretiennent toujours d’excellentes relations. Book, 40 ans, est considéré comme celui qui a « sauvé la carrière » d’Ebnoutalib : il l’a recruté au FC Gießen alors qu’il évoluait dans l’anonymat de la Regionalliga. L’attaquant d’1,91 m s’est ensuite imposé en un temps record à la SV Elversberg comme l’un des meilleurs attaquants de deuxième division allemande.

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Un an plus tard, Ebnoutalib a rejoint l’Eintracht Francfort pour huit millions d’euros. Il y est devenu international et aurait suscité l’intérêt du Borussia Dortmund. Le club aurait déjà évoqué son nom lors de réunions consacrées à la composition de son effectif et entend continuer de suivre attentivement sa progression.

Si le buteur Serhou Guirassy décidait, dans les prochaines semaines, de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2028 et de donner un nouveau tournant à sa carrière, les discussions entre Dortmund et Ebnoutalib pourraient se préciser.

Getty

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Choupo-Moting de retour au Bayern Munich ?

Le Bayern a aussi été associé récemment à un possible renfort pour le mercato hivernal : le retour sans indemnité de transfert d’Eric-Maxim Choupo-Moting . Sky a rapporté que le club se demandait, en interne, si le retour du joueur désormais âgé de 37 ans serait judicieux. Entre 2020 et 2024, il a inscrit 38 buts et délivré 13 passes décisives en 122 matches officiels avec le Bayern.

Le contrat de Choupo-Moting avec les New York Red Bulls, en MLS, expire à la fin de l’année. Mais sa deuxième saison aux États-Unis n’a guère été convaincante, avec cinq buts en 22 matches. Reste à savoir s’il pourrait réellement apporter quelque chose au Bayern sur le terrain.

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Eberl a, pour l’heure, écarté les questions sur un éventuel retour de Choupo-Moting , soulignant que le club faisait « confiance à cent pour cent » aux joueurs actuellement disponibles. « Nous voulons d’abord attendre de voir comment se passera le retour des joueurs blessés. Nous devrons évaluer l’état de notre effectif en janvier », a déclaré Eberl.