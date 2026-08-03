Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, Domenico Tedesco veut attirer Sabitzer au FC Bologne. Le quotidien sportif italien décrit l’opération comme « difficile, mais pas impossible ».

Bologne a terminé la saison passée à la huitième place du classement après son sensationnel sacre en Coupe en 2025 et ne sera donc pas représenté dans une compétition internationale. On peut donc se demander si un nouveau défi chez les Rossoblu séduirait réellement Sabitzer, lui qui est habitué depuis des années à disputer la Ligue des champions.

Cependant, une saison plutôt compliquée avec moins de temps de jeu pourrait attendre le joueur de 32 ans chez les Schwarzgelben. Sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, Felix Nmecha sera titulaire au milieu central. Cela pourrait aussi être le cas de Jobe Bellingham, qui devrait afficher des ambitions bien plus grandes pour sa deuxième saison.

Jobe Bellingham pourrait reléguer Sabitzer au second plan au BVB

Comme l’indiquait un rapport de Sport Bild , chez les Schwarzgelben, on est avant tout séduit par l’état de forme du jeune Anglais. Le joueur de 20 ans a visiblement enchaîné les séances supplémentaires même pendant ses vacances d’été et est ainsi revenu visiblement affûté à l’entraînement collectif de Dortmund. Les dirigeants du BVB ainsi que les préparateurs physiques et les médecins seraient « fortement impressionnés », voire « enthousiastes », par la forme précoce de Bellingham.

Par ailleurs, le poste offensif dans l’axe au BVB est déjà occupé par la recrue pressentie Konstaninos Karetsas (KRC Genk).

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Un départ de Sabitzer du BVB ? Plusieurs éléments vont à l’encontre

Le contrat de Sabitzer à Dortmund court jusqu’en 2027. En l’état actuel des choses, il ne pourrait rapporter au BVB qu’une partie des 19 millions d’euros investis à l’époque lors de son transfert en 2023 en provenance du FC Bayern. Compte tenu de son copieux salaire annuel à Dortmund, estimé à 7,5 millions d’euros, on peut toutefois douter que Sabitzer cherche sérieusement à forcer un départ.

Un transfert de Sabitzer devrait donc malgré tout relever de l’impossible, du moins pour Bologne. Le salaire et l’absence de participation à une coupe d’Europe parlent trop clairement.