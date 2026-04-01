Surprise… Schneider fait son retour sur les terrains sept ans après avoir pris sa retraite

La légende du football néerlandais, Wesley Sneijder, est de retour là où il s'est toujours senti heureux. L'ancien joueur du Real Madrid, de l'Inter Milan et de l'Ajax avait pris sa retraite en 2019, et aujourd'hui, sept ans plus tard, il fait son retour sur les terrains.

Selon le journal « Marca », à 41 ans, Sneijder revient sur le terrain. Sa destination est le club OSM'75, une équipe de quatrième division néerlandaise entraînée par Rodney Sneijder, le frère de l'ancien joueur du Real Madrid.

Le joueur qui détient le record du plus grand nombre de sélections en équipe nationale dans l'histoire des Pays-Bas suscite toujours autant d'enthousiasme : personne ne voulait manquer son retour, et plus de 1 000 spectateurs se sont rendus au stade pour assister à son retour sur le terrain.

Le match contre « Fox 07 » s'est soldé par une victoire difficile 1-0, et Schneider n'est entré en jeu qu'à la 70e minute.

Wesley a déclaré à ESPN : « Je n'aurais pas fait ça dans un autre club, je suis ici avec ma famille. »

Le match a attiré de nombreux médias, mais Schneider ne s'est pas soucié des projecteurs, déclarant : « Avec ou sans vous, j'ai tout autant apprécié le match. »

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Le match n’a pas été sans controverse, l’équipe visiteuse envisageant de déposer une plainte en raison de la présence potentielle d’un joueur non éligible, sous prétexte que quatre remplacements ont été effectués. Cependant, le nouveau club de Schneider affirme qu’il s’agit d’un malentendu, l’un des remplacements ayant eu lieu après qu’un joueur a reçu un coup violent à la tête, ce qui constitue une exception autorisée par le règlement.

Le club s'est réjoui de l'arrivée de Wesley dans ses rangs, précisant que la présence de Schneider dans ses rangs était un grand honneur pour lui.

Alexander De Mol, membre du conseil d'administration, a déclaré : « Il méritait de remporter le Ballon d'Or en 2010, mais on le lui a volé. »

L'humour était également au rendez-vous sur le banc de touche... Son entraîneur a taquiné le joueur au sujet de son manque de temps : « S'il veut être titulaire, il doit suspendre temporairement son travail à la télévision, puis s'entraîner avec l'équipe au moins une fois ; c'est la condition. »