C’est ce que rapporte Sky. Selon ces informations, la SGE veut faire revenir à court terme en Bundesliga le joueur de 36 ans, actuellement sans club après un passage de deux ans à Al-Gharafa, au Qatar. D’après le média, les discussions entre l’attaquant et les Francfortois sont déjà en cours. Auparavant, un nouveau prêt d’Arnaud Kalimuendo de Nottingham Forest à Francfort avait été évoqué afin de renforcer le secteur offensif.









Joselu est né à Stuttgart et a passé les premières années de son enfance en Allemagne. Après son déménagement en Espagne, il a été formé à Celta Vigo. En 2012, il a rejoint le TSG 1899 Hoffenheim, qui l’a prêté à Francfort pour la saison 2013/14. Une saison plus tard, Joselu a encore porté les couleurs de Hanovre 96, avant de partir en Angleterre. Lors de la saison 2023/24, il a joué en prêt pour le Real Madrid et, grâce à ses buts en Ligue des champions, il a été responsable de l’élimination du Bayern Munich en demi-finale.

Selon ces informations, Francfort n’est toutefois pas le seul club intéressé. L’attaquant pourrait aussi rejoindre l’Espagne ; l’Union Berlin est également un autre club de Bundesliga qui le suit de près. La Lazio Rome aurait elle aussi contacté Joselu ce week-end afin d’explorer la possibilité d’un transfert.

Quels chiffres Joselu peut-il afficher ?

Joselu a débuté en équipe nationale d’Espagne seulement deux jours avant son 33e anniversaire et compte 17 sélections (six buts). Lors de l’Euro 2024, il a pris part à deux matches et a été sacré champion d’Europe avec la Furia Roja. Au cours de sa carrière, Joselu a disputé 199 matches de Liga (68 buts), 79 rencontres de Bundesliga (22 buts) et 68 matches de Premier League (dix buts).