Surprise : Ronaldo avait songé à prendre sa retraite internationale après le Mondial, et Jesus l'a convaincu de poursuivre l'aventure !

Le journaliste portugais Nuno Luz a dévoilé de nouveaux détails sur la crise opposant le capitaine de la sélection de son pays, Cristiano Ronaldo, au sélectionneur Jorge Jesus, en précisant le déroulement de la réunion d'urgence tenue pour tenter de régler le différend.

La crise a débuté lorsque Ronaldo est resté sur le banc du Portugal durant tout le dernier match contre la Norvège, en Ligue des nations, rencontre qui s'est soldée par une victoire de la sélection portugaise (2-1), ce qui a provoqué le mécontentement du capitaine d'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a refusé de participer aux entraînements après le match contre la Norvège, mais il a tenu une réunion avec Jesus, et les choses semblaient s'être apaisées entre les deux hommes, avant que ce dernier ne déclare en conférence de presse, à la veille du match contre le Danemark, qu'aucun joueur ne lui ferait changer ses idées, ni personne d'autre dans le football, ce qui a poussé le Don à quitter le rassemblement du Portugal et à prendre la direction de Madrid.

Nuno Luz a déclaré lors de l'émission « La Tribu » sur Radio Marca : « La fin de la carrière de Cristiano avec le Portugal ne peut pas être ainsi. Ce qui s'est passé n'est pas bon. Cela laisse une mauvaise impression. »

Luz a révélé, selon les propos rapportés par le journal « Marca », qu'il s'était entretenu avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, et a affirmé : « Il était très en colère à ce sujet. Et cela ne peut pas se terminer ainsi, car Cristiano a une histoire. Il fait partie de notre histoire. »

Nuno Luz a également indiqué que Cristiano envisageait de mettre un terme à sa carrière avec la sélection portugaise après la Coupe du monde 2026, déclarant : « Après la Coupe du monde, l'idée de ne pas revenir en équipe nationale trottait dans la tête de Cristiano ; il considérait en effet que c'était la fin du chemin. »

Il a ajouté : « Jorge Jesus a tenté de le convaincre de rester ; l'entraîneur l'appelait chez lui tous les jours durant l'été, lui assurant qu'il était l'homme désigné pour mener ce projet. Les choses sont même allées jusqu'à l'organisation d'une réunion avec le joueur, Jesus et le président de la Fédération portugaise lui rendant visite chez lui, dans la ville de Cascais, pour prendre un café. »

Il a poursuivi : « Et finalement, ils sont parvenus à un accord : l'affaire était réglée ; il voulait disputer le premier match face au pays de Galles, et le dernier match face à la Norvège à domicile le dimanche. »

La crise est née le jour du match contre la Norvège ; selon Nuno, « Jesus a appelé Cristiano le matin » pour l'informer d'un changement de plans, lui disant : « J'ai changé d'avis ; tu peux être un élément important, et je te ferai jouer pendant 30 minutes. » C'est là que réside l'erreur.

Nuno estime que cette promesse n'aurait jamais dû être faite, déclarant : « Aucun entraîneur au monde ne peut promettre à un joueur de jouer 30 minutes s'il ne le fait pas figurer dans le onze de départ. » Par la suite, le cours du match a entraîné un changement de plans, car « le match ne convenait pas à Cristiano ; le moment exigeait au contraire de défendre l'avantage au score de 2-1. »

La colère de Cristiano a conduit la situation à un stade qui a nécessité la tenue d'une réunion entre les parties concernées ; Nuno a précisé que le président de la Fédération a dû se déplacer en urgence, et que le trio s'est ensuite réuni.

Les trois hommes ont déclaré, selon le journaliste portugais : « Rejoignons la sélection nationale, car l'équipe nationale est la chose la plus importante et nous ferons les choses correctement. »

Il a ajouté : « Jesus a reconnu son erreur ; il n'aurait pas dû déclarer qu'il jouerait pendant 30 minutes. De son côté, Cristiano a lui aussi accepté le fait qu'il avait besoin d'être présent avec ses coéquipiers, et ils sont parvenus ensemble à une entente. »

Pour autant, le différend a resurgi par la suite ; Nuno a expliqué que Cristiano s'attendait à ce que l'entraîneur fasse une certaine déclaration lors de la conférence de presse — ce qui n'a finalement pas eu lieu —, affirmant : « Cristiano écoutait la conférence de presse alors qu'il se trouvait déjà sur le terrain, mais Jesus n'a rien dit à ce sujet. »

Pour Nuno Luz, l'histoire de Cristiano avec le Portugal ne devrait pas se terminer de cette manière ; il a affirmé : « La fin doit être différente, car il mérite un hommage et un match d'adieu. »

Il reste désormais à écouter la version de Cristiano lui-même ; Nuno pense qu'il ne s'exprimera pas immédiatement, déclarant : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler ; je crois qu'il s'exprimera une fois cette trêve internationale terminée. Il doit parler, et il a affirmé qu'il exposerait son point de vue sur la question. »



