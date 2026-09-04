Surprise : Riyad Mahrez pourrait-il faire son retour à Al-Ahli d'Arabie saoudite ?

Des rapports de presse ont révélé la possibilité d'un retour de l'Algérien Riyad Mahrez, ancienne vedette d'Al-Ahli en Arabie saoudite, dans les rangs du club, lors de l'actuel mercato estival.

Al-Ahli avait décidé de manière surprenante, à l'issue de la saison dernière, de résilier unilatéralement le contrat de Mahrez, à un an de son terme, et ce après trois saisons passées sous ses couleurs.

Toutefois, le journaliste saoudien Abdulaziz Al-Muraisel a révélé la possibilité d'un retour de la star algérienne dans les rangs d'Al-Ahli au cours de la prochaine période, à travers un engagement en tant qu'agent libre.

Al-Muraisel a précisé, via la plateforme « Nabd Tuwaiq », que les joueurs d'Al-Ahli souhaitent le retour de Riyad Mahrez, indiquant que l'un d'entre eux a déjà pris contact avec le joueur pour connaître sa position, et qu'il a accueilli favorablement l'idée d'un retour à condition de bénéficier du même salaire.

Le journaliste saoudien a affirmé que le club d'Al-Ittihad, voisin d'Al-Ahli et son rival traditionnel, songe lui aussi à s'attacher les services de Mahrez, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel ailier droit pour succéder au Français Moussa Diaby, mais le joueur algérien accorde la priorité à Al-Ahli.

Il convient de rappeler que certains rapports ont évoqué la proximité du club saoudien d'Al-Shabab d'un engagement de Mahrez en tant qu'agent libre, mais le club de la capitale n'a pas annoncé la transaction jusqu'à présent.