Lens a porté un coup dur au Paris Saint-Germain en s'imposant (1-0) dimanche soir, sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis, s'adjugeant ainsi le Trophée des champions 2026.

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, abordait cette rencontre quelques jours seulement après son sacre en Supercoupe d'Europe aux dépens d'Aston Villa, avec l'ambition d'ajouter un nouveau titre à son palmarès avant le coup d'envoi du championnat de France, tandis que Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, suivait le match depuis les tribunes.

Paris a entamé la partie avec des intentions offensives et a bien failli ouvrir le score à plusieurs reprises, mais la défense lensoise et son gardien Risser ont résisté aux tentatives de Kvaratskhelia, Doué et Akliouche, avant que les locaux ne parviennent à exploiter l'une de leurs contre-attaques.

À la 32e minute, Florian Thauvin a surgi au second poteau et a profité d'un ballon dans la surface de réparation pour le loger dans les filets du Paris Saint-Germain, offrant à Lens une avance surprise face au champion d'Europe.

Lens a ensuite reçu un coup dur, l'arbitre ayant brandi le carton rouge à l'encontre de Kylian Antonio à la suite d'un tacle imprudent sur Akliouche, obligeant Lens à terminer la rencontre à 10 joueurs depuis la 39e minute.

Malgré cette infériorité numérique, Lens a conservé son avance jusqu'à la fin de la première période, tandis qu'une tentative de Doué s'écrasait sur la barre transversale dans le temps additionnel, si bien que l'équipe a rejoint les vestiaires avec un but d'avance.

Dès le début de la seconde période, le Paris Saint-Germain a exercé une énorme pression, tirant profit de sa supériorité numérique, et Luis Enrique a fait entrer plusieurs de ses cartes offensives, parmi lesquelles Nuno Mendes, Ruiz et Dembélé, mais la défense de Lens et son gardien ont livré un match héroïque.

Les tentatives parisiennes se sont enchaînées, mais Risser a repoussé plus d'une occasion dangereuse, tandis que Dembélé a manqué une occasion en or et qu'un but de Ruiz a été refusé pour hors-jeu, prolongeant ainsi les difficultés de l'équipe parisienne face à la résistance des locaux.

Les événements ne se sont pas arrêtés là, puisque Paris a subi un nouveau coup dur avec l'expulsion de Nuno Mendes, ramenant les deux équipes à égalité numérique dans les dernières minutes, Lens conservant sa concentration jusqu'au coup de sifflet final.