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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
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Surprise retentissante : pourquoi Romero n'a-t-il pas été expulsé lors du derby ? La commission technique des arbitres dévoile la raison

Atlético Madrid vs Real Madrid
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Espagne

Polémique grandissante

La Commission technique des arbitres (CTA) a tranché la polémique concernant l'incident impliquant Cuti Romero et Bellingham lors du derby de Madrid, en confirmant que l'intervention de l'assistance vidéo auprès de l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias était due à une erreur dans l'identification du joueur méritant le carton jaune, et non à l'examen de la possibilité d'exclure le défenseur de l'Atlético Madrid.

Ortiz Arias avait initialement adressé un carton jaune à Bellingham lors d'un duel avec Romero, avant d'être appelé par l'arbitre de l'assistance vidéo pour revoir l'action. 

Après consultation de l'écran, l'arbitre a annulé l'avertissement du joueur du Real Madrid et sanctionné Romero pour la faute, lui infligeant le carton jaune.

La Commission technique des arbitres a précisé que la salle VAR pouvait appeler l'arbitre pour deux raisons possibles : corriger l'identité du joueur ayant reçu le carton, ou examiner l'existence d'une situation justifiant une expulsion. Elle a toutefois retenu la première raison, ayant estimé que l'erreur portait sur l'identification du joueur méritant l'avertissement, et n'a pas considéré l'action comme relevant des cas justifiant un carton rouge.

L'incident a suscité de vives protestations de la part des joueurs du Real Madrid, qui ont d'abord cru que l'arbitre examinait la possibilité d'expulser Romero, avant que la nature de l'intervention de l'assistance vidéo et la véritable raison de la convocation d'Ortiz Arias ne s'éclaircissent.

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À l'inverse, l'ancien arbitre international Iturralde González avait un avis différent, estimant lors de l'émission « Carrusel Deportivo » que l'intervention de Romero méritait l'expulsion, déclarant : « C'est un tacle d'une force excessive. Le joueur a tenté de récupérer le ballon et a tendu sa jambe pour le piétiner. Ce coup, d'une force excessive, mérite un carton rouge. »

Concernant l'incident entre Kang-in Lee et Valverde, Iturralde González s'est montré encore plus catégorique, considérant que l'intervention du joueur de l'Atlético Madrid méritait le carton rouge, après avoir piétiné avec force la cheville du joueur du Real Madrid par-derrière. 

L'ancien arbitre a affirmé que l'intervention était d'une force excessive et dans une zone très dangereuse, précisant que le piétinement sur la cheville et le tendon d'Achille, avec une telle force, aurait pu causer une blessure à Valverde.

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