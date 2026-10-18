Le banc d'entraîneur du Real Madrid s'est transformé, ces dernières années, en une sorte de « chaise électrique ». Après la décision de Carlo Ancelotti de quitter le club pour prendre en main la sélection du Brésil, les entraîneurs se sont succédé à la tête de la Maison Blanche, quasiment sans interruption.

Avec l'arrivée de José Mourinho cet été, Florentino Pérez, le président du club madrilène, espérait trouver l'étincelle nécessaire pour déclencher une révolution au sein de l'équipe, mais celle-ci ne s'est pas encore concrétisée comme prévu.

Mourinho a signé un contrat de trois saisons, jusqu'en 2029, mais les contrats, au vu de ce qui est arrivé à Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, voire à Ancelotti lui-même, n'ont aucune valeur au Real Madrid s'ils ne sont pas assortis de titres.

Le journal Sport a rapporté : « Dans cette quête permanente d'un retour sur les podiums, des informations ont commencé à faire état d'un possible remplaçant, si Mourinho échouait à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. »

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Selon Sergio Valentín, le journaliste qui avait précédemment révélé l'intérêt pour un retour de Mourinho au Real Madrid, Florentino Pérez a informé son cercle rapproché de l'identité de l'entraîneur susceptible de succéder au Portugais, si les résultats et le parcours de l'équipe ne s'améliorent pas.

Cela pourrait se produire, par exemple, si Mourinho se montre incapable d'obtenir un résultat positif lors du prochain Clasico. Et le nom qui est revenu au premier plan est celui de Didier Deschamps.

Deschamps figurait parmi les candidats lors de la dernière campagne électorale, avant que Florentino Pérez ne décide de miser sur Mourinho, en s'acquittant du montant de la clause libératoire pour mettre fin à son engagement avec Benfica.

L'organisation des élections au mois de juin a compliqué le processus de choix de l'entraîneur, le club ayant été contraint d'écarter des techniciens qui dirigeaient des sélections engagées en Coupe du monde.

Deschamps n'est actuellement lié à aucune équipe, après avoir terminé son parcours en Coupe du monde 2026 à la quatrième place.

Son départ du banc de l'équipe de France était attendu, tout comme l'arrivée de Zinédine Zidane pour lui succéder.

Zidane est lui aussi un nom qui est revenu à de nombreuses reprises dans les listes de candidats au poste d'entraîneur du Real Madrid, mais il a décidé de lier son avenir à l'équipe de France, après deux expériences précédentes à la tête du staff technique du club madrilène.

L'intérêt du Real Madrid pour Deschamps remonte au mois d'avril, lorsque le journal L'Équipe avait révélé que son nom figurait parmi ceux étudiés par le club, en raison notamment de sa relation avec son compatriote Kylian Mbappé.

L'entraîneur français a confirmé par la suite que son nom était effectivement apparu dans les listes de candidats, et il a même pris la chose avec humour, déclarant : « J'ai quitté la Juventus en 2007, et depuis, mon nom a figuré dans presque toutes les listes de candidats. »

Deschamps ne songe pas à prendre sa retraite : il a affirmé après la Coupe du monde qu'il souhaitait poursuivre sa carrière d'entraîneur et qu'il étudierait les offres qui lui seraient présentées par des clubs et des sélections nationales. Il a également laissé la porte ouverte à la possibilité de diriger un club en Espagne.