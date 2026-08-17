Des rapports de presse ont révélé une surprise de taille concernant une manœuvre attendue entre les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Qadisiyah, qui pourrait ouvrir la voie à l'un des transferts les plus polémiques du football saoudien au cours de la période à venir.

Le championnat saoudien connaît une série continue de développements, en particulier sur le plan du marché des transferts, les clubs continuant de réorganiser leurs effectifs et de chercher les meilleures options. Mais ce qui se passe entre Al-Nassr et Al-Qadisiyah pourrait dépasser le cadre d'un simple transfert classique entre deux clubs.

Le journaliste Saoud Al-Sarami a créé la surprise lors de son intervention sur « Al-Arabiya FM », après avoir affirmé qu'un énorme transfert était en préparation entre Al-Nassr et Al-Qadisiyah, sans dévoiler l'identité des joueurs ni les détails de l'accord attendu.

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Al-Sarami a déclaré : « Il y aura un transfert du siècle entre Al-Nassr et Al-Qadisiyah, mais je ne dévoilerai pas les détails », des propos qui ont ouvert la porte à de nombreuses spéculations sur la nature du transfert et sur la question de savoir s'il donnera lieu au départ d'un joueur de premier plan ou à un accord sans précédent entre les deux clubs.

Le journaliste saoudien a ajouté : « Il s'agira peut-être d'un échange de joueurs ou d'autre chose, mais ce que je confirme, c'est que ce sera un transfert du siècle », soulignant que ce qui se prépare ne sera pas une manœuvre ordinaire, mais un transfert qui fera couler beaucoup d'encre dans le milieu sportif saoudien.

Les propos d'Al-Sarami ne comportaient aucun détail décisif concernant les noms, la contrepartie financière ou la date de finalisation du transfert, ce qui laisse tous les scénarios ouverts à de multiples possibilités, d'autant plus qu'il a évoqué la possibilité que le transfert repose sur un échange de joueurs entre les deux clubs.

Ces informations interviennent à un moment où Al-Nassr comme Al-Qadisiyah nourrissent de grandes ambitions, ce qui fait de toute collaboration directe entre eux un sujet d'un vif intérêt pour les supporters, dans l'attente de savoir si le transfert espéré concernera des noms de premier plan au sein des deux équipes ou réservera une surprise encore plus grande.

En l'absence de détails officiels, le « transfert du siècle » évoqué par Al-Sarami reste une simple annonce intrigante qui nécessite davantage de révélations. Mais le seul fait de le qualifier ainsi a déjà enflammé les spéculations, si bien que tous les regards se tournent vers Al-Nassr et Al-Qadisiyah pour découvrir ce qui se prépare en coulisses.