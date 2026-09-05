Le journal français « L'Équipe » a révélé une grande surprise concernant l'avenir de Karim Benzema, ancienne star d'Al-Hilal en Arabie saoudite, après avoir confirmé que l'Olympique lyonnais envisageait sérieusement de faire revenir l'attaquant chevronné dans ses rangs lors de l'actuel mercato estival, un scénario qui aurait pu ramener l'un des plus illustres enfants du club sur son ancienne pelouse.

Selon le rapport du journal, Benzema, âgé de 38 ans, était enthousiaste à l'idée de revenir à Lyon, le club où il a gravi les échelons et fait ses premiers pas dans le football. Il était même prêt à disputer une saison entière avec l'équipe sans percevoir de salaire, par amour pour le club et pour la ville de Lyon dont il est originaire.

« L'Équipe » a précisé que la direction de Lyon avait bel et bien étudié la possibilité de recruter Benzema, ce qu'ont confirmé les proches du joueur, mais que le principal obstacle résidait dans l'engagement contractuel de l'attaquant français avec le système de la ligue saoudienne, avant qu'il ne parvienne par la suite à mettre fin à son lien avec Al-Hilal d'un commun accord.

Benzema libéré d'Al-Hilal, mais un autre contrat ferme la porte

Le journal a indiqué que Benzema était devenu joueur libre depuis environ une semaine, après la résiliation à l'amiable de son contrat avec Al-Hilal, à l'issue d'une période passée en Arabie saoudite durant laquelle il a été sacré champion de la ligue et remporté deux titres en Coupe, en plus d'avoir obtenu le prix du meilleur joueur de la compétition. Mais cela n'a pas suffi à ouvrir la porte d'un retour en France.

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La raison en revient au maintien d'un autre contrat qui lie Benzema à la ligue saoudienne jusqu'en 2030, en tant qu'ambassadeur de la compétition, un engagement que le joueur tient à respecter, ce qui le rend actuellement incapable de signer un contrat professionnel dans un autre pays, selon les éléments rapportés par le journal.

Ainsi, le rêve d'un retour à Lyon s'est heurté à un obstacle qui n'était pas lié à la capacité financière du club français, mais aux engagements de Benzema en dehors du terrain, bien que le joueur lui-même fût enthousiaste à l'idée de boucler la boucle de sa carrière dans le club de son enfance, et ce sans contrepartie financière.

Une histoire inachevée, et des souvenirs de Benzema avec Lyon qui demeurent

« L'Équipe » a affirmé que la relation de Benzema avec Lyon reste très profonde, puisqu'il revient régulièrement dans la ville qui l'a vu naître et grandir, et qu'il conserve toujours un lien manifeste avec le club qui lui a offert sa première apparition, avant de le quitter en 2009 en direction du Real Madrid, dans un transfert qui a changé le cours de sa vie footballistique.

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Benzema avait auparavant évoqué la possibilité de revenir à Lyon, mais il semblait hésitant à franchir ce pas, déclarant : « Il m'est difficile de dire que je veux revenir là-bas, parce que j'ai laissé une très belle image... Personne ne sait ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas une question de peur de revenir, mais parfois il vaut mieux que les choses restent en l'état. »

Ces propos paraissent aujourd'hui plus clairs, après que le journal a révélé que le retour était effectivement possible, et que l'enthousiasme de Benzema n'était pas une simple idée des supporters ou des médias, mais un désir réel du joueur et de la direction de Lyon, avant que son contrat d'ambassadeur de la ligue saoudienne ne vienne empêcher la réalisation du rêve.