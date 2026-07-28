Surprise retentissante : la FIFA veut vendre la Coupe du monde, l'UEFA réplique par un communiqué au vitriol

Une grave crise a éclaté entre la Fédération internationale de football (FIFA) et la Confédération européenne (UEFA), quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, remportée par l'Espagne.

Selon le journal « The Times », le président de la FIFA, Gianni Infantino, envisage de vendre la Coupe du monde sous forme d'actions à des investisseurs du secteur privé, et il assumerait un rôle proche de celui d'un commissaire dans ce nouveau projet.

Cette idée, mise en lumière par The Times, a suscité une vive réaction de la part de la Confédération européenne de football (UEFA).

L'instance européenne, présidée par Aleksander Ceferin, a souligné que la proposition d'Infantino « franchit une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir ».

L'UEFA n'est pas restée les bras croisés : elle a adressé un avertissement au ton ferme à toutes les parties concernées.

Dans un communiqué urgent publié par l'UEFA et repris par The Times, on peut lire : « L'UEFA prend cette affaire très au sérieux. Toutes les fédérations nationales de football et toutes les parties concernées, ligues, clubs, joueurs, supporters, gouvernements, et quiconque se soucie de l'avenir de ce sport, devraient suivre son exemple. L'essence du football et sa gouvernance ne sont pas une marchandise que l'on vend et que l'on achète, en particulier dans un contexte de manque de transparence quant aux bénéficiaires. Aucun d'entre nous ne possède le football. Il n'appartient pas à la FIFA pour être vendu et acheté. »

Selon ces rapports, Infantino étudierait la vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé. Il le ferait par l'intermédiaire d'une nouvelle société, et les médias britanniques estiment que des accords préliminaires ont été signés dans une transaction dont la valeur dépasse 17 milliards d'euros.

La FIFA conserverait une participation majoritaire, tandis que les investisseurs du secteur privé pourraient obtenir des participations minoritaires se chiffrant en milliards d'euros.

La société JP Morgan superviserait l'opération, et Donald Trump aurait été consulté à ce sujet. The Times indique qu'Infantino pourrait devenir président de la nouvelle entité une fois son mandat à la tête de la FIFA terminé.

Des médias anglais ont rapporté que de hauts responsables de la FIFA ont discuté de l'accord, qui impliquerait la participation de 211 fédérations membres.

Bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été révélé sur cette proposition, cette opération élargirait la Coupe du monde à plus de 48 sélections, et ouvrirait même la porte à la possibilité d'organiser la compétition à un rythme moins fréquent qu'une fois tous les quatre ans.