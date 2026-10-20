Surprise retentissante : Inzaghi va-t-il sacrifier l'argent d'Al-Hilal pour la Juventus ?

Le nom de l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a commencé à apparaître dans les comptes de l'un des géants du football européen, un développement qui ouvre la porte à des interrogations captivantes sur son avenir avec Al-Zaïm et sur une possible retour sur les terrains italiens par la porte de la Juventus, même si cela devait impliquer de renoncer à une partie des avantages financiers dont il bénéficie en Arabie saoudite.

Le réseau italien « Sport Mediaset » a révélé qu'Inzaghi fait partie des noms qui suscitent l'intérêt de la Juventus en vue de la saison prochaine, alors que la direction du club étudie ses options techniques dans l'éventualité de la fin de l'aventure de l'actuel entraîneur Luciano Spalletti, si les résultats ne s'améliorent pas au cours de la prochaine période.

Le réseau italien a précisé que la direction de la Juventus accorde encore à Spalletti une chance de redresser la barre, malgré la lourde défaite face à la Lazio, mais qu'elle envisage des scénarios alternatifs en cas de persistance des résultats négatifs et d'absence du sursaut attendu.

Le rapport a indiqué que la prochaine période sera décisive pour déterminer l'avenir de Spalletti, les résultats de l'équipe étant liés à ses prochaines rencontres en Serie A et en Ligue Europa, ce qui pourrait pousser la direction à prendre des décisions différentes si les choses aboutissaient à une impasse.

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En cas de report du changement à l'été 2027, Inzaghi figure parmi les noms qui suscitent l'intérêt de la Juventus, aux côtés de Francesco Farioli, l'entraîneur de Porto, le réseau italien estimant que l'entraîneur d'Al-Hilal pourrait envisager de revenir en Europe afin de concourir à nouveau au plus haut niveau.

Le rapport a souligné qu'Inzaghi pourrait être disposé à accepter un salaire correspondant aux niveaux financiers qu'il percevait lors de son expérience précédente avec l'Inter Milan, comparé à ce qu'il touche actuellement en Arabie saoudite, d'autant plus que son contrat avec Al-Hilal expire à la fin de la saison en cours, selon ce qu'a rapporté le rapport.

Inzaghi va-t-il quitter Al-Hilal pour la Vieille Dame ?

Ces données ouvrent la porte à de multiples possibilités concernant l'avenir d'Inzaghi, qui dispute sa deuxième saison avec Al-Hilal, après avoir choisi de tenter une nouvelle expérience dans le football saoudien à la suite de son départ de l'Inter Milan, qu'il a mené deux fois en finale de la Ligue des champions.

Malgré les tentations possibles d'un retour en Italie par la porte d'un club de l'envergure de la Juventus, le rapport n'a pas évoqué de négociations officielles ni d'accord entre les deux parties, mais a plutôt inscrit le nom de l'entraîneur italien sur la liste des options envisagées pour l'avenir, dans le cas où la direction du club déciderait de procéder à un changement technique à l'été 2027.

Ainsi, la question la plus saillante demeure : Inzaghi va-t-il s'accrocher à son projet avec Al-Hilal et à son contrat actuel, ou bien sera-t-il séduit par le défi de ramener la Juventus à la lutte pour les grands titres, même s'il devait accepter un salaire inférieur à celui qu'il perçoit lors de son expérience saoudienne ?



