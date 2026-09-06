Le Paris Saint-Germain a rapidement porté son regard sur le joueur égyptien Hamza Abdel Karim, qui évolue actuellement dans les rangs du Barça.

Selon le journal espagnol El Nacional, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a recommandé de recruter le joueur égyptien, qui possède les qualités et les capacités nécessaires pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

Hamza Abdel Karim est l'un des attaquants les plus prometteurs actuellement présents sur la scène, et ses prestations lors de la préparation avec le Barça ont impressionné le technicien espagnol, qui espère le convaincre de ne pas prolonger son contrat avec le Barça.

Le journal a affirmé qu'Enrique est totalement convaincu que Hamza sera l'un des meilleurs avant-centres de la prochaine décennie, et qu'il est capable de devenir aussi bon que Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Cavani et Haaland.

Le Barça sait pertinemment qu'il ne peut pas rivaliser avec la puissance financière dont dispose le Paris Saint-Germain, qui peut offrir au joueur, âgé de 18 ans, un salaire nettement plus élevé.

De plus, verser le montant de la clause libératoire dérisoire stipulée dans le contrat du joueur ne représente aucun problème pour le club français, cette clause s'élevant à 15 millions d'euros.

Avant que sa valeur n'augmente encore davantage, le Barça insiste pour que le joueur signe un nouveau contrat garantissant son maintien au club sur le long terme.

Laporta et Deco n'ont pas voulu perdre de temps, et ils sont déjà en négociations depuis deux semaines avec l'agent de Hamza Abdel Karim, pour prolonger son contrat et augmenter la clause libératoire.

Mais le Paris Saint-Germain fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que cela ne se produise, et pour recruter le joueur égyptien en janvier prochain, selon ce qu'a rapporté le journal « Le Parisien ».

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