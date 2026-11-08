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Surprise retentissante : Donis n'est pas convaincu par Salem Al-Dossari en équipe nationale saoudienne !

Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
Arabie saoudite
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Grèce

L'entraîneur grec Georgios Donis surprend le Tornado

Il semble que l'absence de Salem Al-Dawsari des plans de la sélection saoudienne puisse revêtir des dimensions allant au-delà de la blessure qui l'a éloigné de certains matchs récemment, après que de nouveaux développements ont révélé une position technique controversée du sélectionneur grec Georgios Donis à l'égard du capitaine d'Al-Hilal et de l'une des plus grandes stars du football saoudien.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne « Al Arabiya », Al-Dawsari ne figurait pas dans la liste préliminaire de la sélection saoudienne envoyée aux clubs avant l'annonce du report de la Coupe d'Asie 2027, et la raison n'était pas liée à sa blessure, mais plutôt à sa non-conformité aux critères techniques sur lesquels Donis s'appuie pour choisir les éléments de la sélection.

Cette information ouvre la porte à des interrogations sur le degré de conviction du sélectionneur grec quant aux capacités du capitaine d'Al-Hilal, d'autant que son absence n'était pas une décision contrainte par son état physique, mais est intervenue selon une évaluation technique qui l'a placé en dehors des choix préliminaires du staff technique.

À lire également : Entre rejouer et déclarer forfait : une nouvelle surprise concernant le match entre Al-Nassr et Al-Wasl

La chose constitue une surprise au regard du statut dont jouit Al-Dawsari au sein de la sélection saoudienne, après être resté l'un de ses éléments les plus en vue ces dernières années et avoir joué des rôles déterminants dans de nombreuses échéances internationales, outre sa grande valeur technique avec Al-Hilal.

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Il semble que Donis ait une vision différente concernant les éléments qui correspondent à ses idées techniques, ce qui pourrait expliquer l'absence d'Al-Dawsari de la liste préliminaire, malgré son expérience internationale et son statut parmi les stars du football saoudien. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la porte est fermée à son retour lors des prochaines convocations.

Ces développements placent le capitaine d'Al-Hilal face à un nouveau défi pour retrouver sa place dans les plans de la sélection, et soulèvent également des interrogations sur la nature des critères sur lesquels Donis s'appuie dans ses choix, et sur la question de savoir si l'absence d'Al-Dawsari n'est qu'une décision liée à la phase actuelle ou un indicateur d'un recul de son statut dans le projet technique du sélectionneur grec.

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