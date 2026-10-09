Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, bénéficie toujours d'un fort soutien familial, afin de donner le meilleur de lui-même et de continuer à jouer, malgré les vives critiques dont il fait souvent l'objet.

La période récente a vu Ronaldo entrer dans une nouvelle crise au cours de sa carrière professionnelle, mais cette fois avec le sélectionneur Jorge Jesus, qui a récemment pris les rênes du Portugal, ce dernier ayant décidé de l'écarter de la sélection et manqué à sa promesse selon un communiqué de « Don ».

Le journaliste portugais Luís Villar a créé la surprise à travers ses déclarations à la chaîne « Al-Arabiya », en affirmant : « Cette fois, la famille de Ronaldo lui a conseillé de prendre sa retraite et de mettre fin à son parcours en toute tranquillité. »

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Et d'ajouter : « Mais en revanche, Ronaldo est incapable de réaliser que son temps avec le football est terminé, et en même temps il doit prendre conscience de sa valeur car il est une icône du Portugal. »

Il a conclu : « L'opinion publique estime que son orgueil et ses exigences personnelles le poussent à prendre ces mauvaises décisions, dont celle de continuer sur les terrains, malgré le déclin de son niveau technique et physique. »