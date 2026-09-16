Le FC Barcelone est entré dans une course surprise pour recruter l'un des plus grands attaquants du monde, après que des rapports ont révélé que le Norvégien Erling Haaland et l'Anglais Harry Kane figuraient parmi les options du club catalan pour renforcer son attaque durant la période à venir.

Selon les informations rapportées par le site « Tribuna », le Barça surveille Harry Kane, 33 ans, comme une alternative potentielle à court terme à Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui représente une cible à long terme pour le club catalan.

Le contrat de Kane avec le Bayern Munich expire l'année prochaine, tandis que des négociations sont en cours entre les deux parties au sujet d'une prolongation, ce que guette le Barça, qui pourrait passer à l'action pour recruter l'attaquant anglais s'il décidait de ne pas poursuivre avec le club bavarois.

Le rapport a indiqué que le Barça avait pris des contacts préliminaires avec les représentants de Kane l'été dernier, mais que ces contacts ne se sont pas transformés en démarche officielle ni en négociations avancées concernant le transfert.

Dans le même temps, le nom de Haaland apparaît parmi la liste des intérêts du Barça, malgré la difficulté de finaliser l'opération, en raison de l'engagement de l'attaquant norvégien avec Manchester City dans le cadre d'un contrat courant jusqu'en 2034, ce qui rend son départ de l'Etihad Stadium une mission complexe.

Lors de la période des transferts estivaux, le Barça avait décidé de ne pas recruter d'attaquant de premier plan, face au refus de l'Atlético de Madrid de vendre Alvarez, et avait choisi à la place d'engager le Brésilien Gabriel Jesus, une option à moindre coût.

L'intérêt du Barça pour Haaland et Kane intervient alors que Raphinha brille cette saison au poste d'avant-centre, le ailier brésilien ayant inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 6 matches.

Selon le rapport, Julian Alvarez reste la cible principale à long terme du Barça, tandis que Kane représente une option alternative, au moment où Haaland figure lui aussi sur la liste des noms surveillés par le club catalan.

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