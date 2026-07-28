Pini Zahavi, l'agent de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, a révélé que son client avait perdu une fortune estimée à 200 millions d'euros après avoir refusé une offre saoudienne colossale en janvier 2026, dans l'attente d'une prolongation de contrat avec le Barça qui n'est jamais venue. Une situation qui l'a finalement poussé à rejoindre le club américain du Chicago Fire à l'expiration de son contrat avec le club catalan en juin dernier, malgré son ardent désir de rester une année supplémentaire au Camp Nou.

Dans des déclarations retentissantes rapportées par le quotidien espagnol « AS », Zahavi a affirmé : « En janvier 2026, Robert a reçu une offre de deux ans à hauteur de 100 millions d'euros par saison en provenance d'Arabie saoudite. Il a refusé cette offre parce qu'il voulait rester à Barcelone. Cette offre n'était disponible que durant le mercato hivernal, il ne pouvait pas l'obtenir en été. » Il a ajouté que le joueur souhaitait réellement évoluer dans le championnat saoudien en raison de la facilité de vie sur place et de sa proximité avec la Pologne comparée aux États-Unis.

L'agent a précisé que Lewandowski attendait l'offre de prolongation du Barça, qui ne s'est jamais concrétisée : « Je lui ai dit qu'il n'obtiendrait pas cette offre en été, mais il a décidé d'attendre. » Une décision qui lui a coûté une perte considérable de 200 millions d'euros, qui était à portée de main.

Zahavi a révélé que le président du Barça, Joan Laporta, souhaitait ardemment le maintien du Polonais, expliquant : « Laporta l'adore vraiment, et il voulait que Robert reste au Camp Nou une année de plus. Je lui en ai parlé en décembre, et il m'a dit alors : je veux que Robert reste. » Il a toutefois indiqué que Laporta n'intervient pas dans le travail des entraîneurs, et que c'est le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hansi Flick qui décident de la composition de l'équipe.

Il a ajouté : « Ils n'ont pas pu garantir une place à Robert dans le onze de départ, ce qui comptait plus que l'argent pour lui. Cependant, Deco et Hansi avaient des visions différentes de l'avenir de Robert à Barcelone. » Ce qui a contraint l'attaquant de 38 ans à chercher une nouvelle destination.

Au sujet de son transfert au Chicago Fire, Zahavi a déclaré : « La direction du Chicago Fire a tout fait pour le convaincre. Il est rare qu'une équipe désire un joueur à ce point. Ils ont été patients, déterminés et créatifs. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour convaincre Lewandowski. » Il a précisé que le club américain lui avait proposé le deuxième plus gros contrat du championnat américain après celui de Lionel Messi.

L'agent a révélé que d'autres options européennes étaient disponibles, puisqu'il a rencontré de hauts responsables de Milan et discuté avec le directeur général de la Juventus, Damien Comolli, mais il a assuré que « Lewandowski était hors de leur portée sur le plan financier, car le championnat italien n'est plus le championnat le plus riche du monde ».

Zahavi a également fait état de l'intérêt du club portugais de Porto, déclarant : « J'ai parlé personnellement avec leur direction. Je savais qu'il voulait jouer au football, se sentir un leader, aimer et être aimé. Et Porto pouvait lui garantir cela, mais Lewy n'était pas intéressé par Porto », malgré les tentatives du club portugais de le convaincre jusqu'au dernier moment.