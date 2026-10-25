D'importants développements se profilent à l'horizon concernant l'avenir du club saoudien d'Al-Nassr, dans un contexte de mouvements liés à sa propriété et à la possibilité de voir une grande partie de ses actions passer entre les mains de nouveaux investisseurs, une démarche qui pourrait représenter un tournant marquant dans le parcours du club au cours de la prochaine période.

Le réseau « Thmanyah » a révélé qu'Al-Nassr bénéficie actuellement de l'attention du Fonds public d'investissement, avec une volonté de prendre le contrôle du club, dans un climat de pronostics laissant entrevoir un règlement possible de cette question au cours de la saison en cours, en cas d'achèvement des procédures et de conclusion d'un accord définitif.

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Selon le réseau « Thmanyah », les parties souhaitant prendre le contrôle d'Al-Nassr ont tenu des réunions avec le Fonds public d'investissement, dans le cadre des mouvements en cours visant à étudier l'avenir de la propriété du club, avec l'intérêt manifesté par quatre parties, dont des représentants de la star portugaise Cristiano Ronaldo.

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Les informations qui circulent n'ont pas révélé l'identité des quatre parties ni les détails des offres présentées, et aucune conclusion d'un accord définitif n'a été annoncée jusqu'à présent, de sorte que l'opération de rachat reste liée aux résultats des réunions et des négociations durant la période à venir.

Concernant la part de propriété potentielle, le réseau « Thmanyah » a indiqué que le pourcentage attendu pour la prise de contrôle pourrait être similaire au modèle d'Al-Hilal, avec une part des investisseurs s'élevant à 70 %, contre 30 % conservés par le Fonds public d'investissement.

Si l'opération se poursuit dans cette direction, Al-Nassr pourrait connaître une nouvelle phase au niveau de la propriété et de l'investissement, avec les développements qui pourraient l'accompagner dans la gestion du club et ses plans futurs, notamment compte tenu de ses ambitions de continuer à se battre pour les titres nationaux et continentaux.

Néanmoins, aucune annonce officielle n'a confirmé la finalisation de l'opération de rachat ni l'adoption des pourcentages de propriété mentionnés, ce qui fait que les regards se tournent vers ce que révélera la prochaine période au sujet de l'avenir d'Al-Nassr et la possibilité de régler ce dossier au cours de la saison en cours.