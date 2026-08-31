Surprise retentissante : Al-Ittihad étudie le retour de Moussa Diaby

Le dossier du Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad, connaît des rebondissements inattendus qui pourraient renverser complètement le cours de l'opération, après l'enlisement de son transfert vers le club allemand du Bayer Leverkusen au cours des dernières heures. Le retour du joueur dans les rangs du « Doyen » devient ainsi une possibilité de plus en plus sérieuse pour la saison en cours.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Al-Ittihad s'apprête à trancher définitivement sur l'avenir de Diaby au cours des 24 prochaines heures, alors qu'aucun accord final n'a été trouvé jusqu'à présent avec le joueur concernant son transfert vers Leverkusen.

Le journal a précisé que l'hypothèse d'un maintien de Diaby à Al-Ittihad et d'un non-départ vers le club allemand est désormais envisageable, d'autant que les négociations n'ont pas encore abouti à un accord final, ce qui menace de faire capoter l'opération et de conserver l'ailier français dans l'effectif des « Tigres ».

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Ce revirement intervient alors que Diaby était proche d'un retour en championnat d'Allemagne par la porte du Bayer Leverkusen, avant que des obstacles n'apparaissent ces dernières heures et n'empêchent la finalisation du transfert. L'avenir du joueur reste donc en suspens jusqu'au règlement des détails encore en discussion entre les parties concernées.

Al-Ittihad fait désormais face à une décision cruciale au sujet du joueur, puisqu'il devra trancher définitivement sur sa position au cours des prochaines heures, soit en finalisant les démarches de son transfert vers Leverkusen, soit en le conservant pour bénéficier de ses services lors des compétitions de la saison en cours.

En cas d'échec des négociations pour parvenir à un accord final, Diaby pourrait revenir dans les plans du staff technique d'Al-Ittihad, d'autant que le joueur est lié au club par un contrat et que son dossier de transfert n'a pas encore été officiellement clos.

Ces développements placent également l'opération concernant le Japonais Ritsu Doan sous le signe de l'interrogation, dans la mesure où son transfert à Al-Ittihad est lié à la clôture du dossier Diaby, ce qui rend les prochaines heures décisives pour définir la composition de l'effectif du « Doyen » lors de la saison en cours.

Ainsi, le départ de Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen n'est plus aussi garanti qu'il n'y paraissait auparavant. Le scénario d'un retour sous les couleurs d'Al-Ittihad devient au contraire une hypothèse sérieuse, et les supporters du « Doyen » attendent la décision finale qui sera rendue au cours des 24 prochaines heures et qui scellera l'avenir de l'ailier français.