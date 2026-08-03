Surprise retentissante : Al Ahly bouge pour rafler un gros transfert à Al-Nassr

Al-Ahli d'Arabie saoudite s'est invité avec force dans la course à la signature du gardien international Nawaf Al-Aqidi, dans une démarche qui pourrait représenter l'une des surprises majeures du mercato estival, en profitant de la volonté du joueur de quitter les rangs d'Al-Nassr avant le début de la nouvelle saison.

Selon le journal " Al-Yaoum" saoudien, Al-Ahli a manifesté un intérêt sérieux pour recruter Al-Aqidi, et les négociations entre les deux parties évoluent de manière positive, dans un contexte où la direction du club souhaite renforcer le poste de gardien de but avec un élément doté d'expérience et de qualité avant le début de la saison.

La démarche d'Al-Ahli intervient au moment où le club se prépare à disputer une saison chargée en échéances nationales et continentales, puisqu'il cherche à conserver son titre de la Ligue des champions d'Asie Elite, tout en jouant fermement la carte du titre en Saudi Pro League, ce qui a poussé la direction à rechercher des renforts susceptibles de donner à l'équipe davantage de profondeur à tous les postes.

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Al-Ahli tente également de profiter de la situation actuelle d'Al-Aqidi, après que le gardien a refusé de poursuivre l'aventure avec Al-Nassr malgré les efforts déployés par la direction pour le convaincre de rester, restant attaché à l'option d'un départ à la recherche d'une occasion de jouer comme titulaire et de retrouver sa place en sélection saoudienne.

Les prochains jours devraient connaître de nouveaux développements dans ce dossier, d'autant qu'Al-Nassr ne s'oppose pas à la vente du joueur en cas d'offre adéquate, ce qui pourrait offrir à Al-Ahli une véritable chance de boucler l'un des transferts les plus retentissants du mercato estival.