Le transfert du gardien japonais Zion Suzuki vers le Paris Saint-Germain s'est effondré de manière inattendue, alors que les négociations avaient atteint un stade très avancé, dans un rebondissement qui met fin aux espoirs du club français de recruter le gardien de Parme lors de la période de transferts actuelle.

Selon les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano et du réseau RMC, les agents de Suzuki ont formulé à la dernière minute des exigences financières liées aux commissions du transfert, que le Paris Saint-Germain a jugées excessives, provoquant l'échec des négociations malgré un accord de principe conclu auparavant avec le joueur et son club.

Le club parisien était parvenu à un accord avec Parme concernant les indemnités de transfert du gardien de 23 ans, estimées à environ 35 millions d'euros, alors qu'il restait à régler les derniers détails relatifs au contrat du joueur et aux commissions de ses agents.

L'effondrement de la transaction est venu réduire à néant le plan du Paris Saint-Germain concernant l'avenir de Suzuki, après que le club lui eut réservé un vol vers la capitale française samedi dernier afin de passer la visite médicale et de signer ses contrats, avant que l'opération ne soit brusquement compromise.

Le Paris Saint-Germain envisageait également la possibilité de prêter le gardien japonais à la Juventus pour une saison, mais cette option a échoué il y a deux jours après que le club italien eut rompu ses contacts avec son homologue français, sans révéler de raisons supplémentaires.

Avec l'échec du transfert de Suzuki, aucun changement n'est intervenu dans les cages du Paris Saint-Germain, le Russe Matvei Safonov demeurant l'option principale, tandis que Lucas Chevalier conserve sa place de gardien remplaçant, dans l'attente des nouveaux développements que les prochains jours pourraient apporter sur le marché des transferts.