Le transfert du Portugais Bernardo Silva au Real Madrid a fait grand bruit dans le monde du football, après que le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano ait confirmé la conclusion de cette opération, qualifiée de coup de maître sur le marché des transferts. Le joueur était en effet une cible de choix pour l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone l’avait aussi ciblé pour renforcer son effectif sous la direction de Hansi Flick, profitant de son statut de joueur libre.

Selon le journal espagnol « El Confidencial », son arrivée au Real Madrid n’était pas totalement gratuite, mais impliquait des indemnités colossales dépassant les standards habituels des contrats.

Le joueur a touché une prime à la signature d’environ 10 M€ nets (soit 20 M€ bruts), à quoi s’ajoute une somme équivalente pour son agent, Jorge Mendes. Le joueur touchera en outre un salaire annuel d’environ 10 millions d’euros nets. Au total, l’opération pourrait atteindre 60 millions d’euros si le contrat est prolongé d’une saison supplémentaire.

Selon le quotidien, l’officialisation interviendra seulement en juillet pour des raisons fiscales : le Real souhaite que le séjour du joueur en Espagne n’excède pas 183 jours en 2026 afin de profiter d’un taux d’imposition réduit de 24 % au lieu de 45 %. Selon le rapport, ce paramètre fiscal a été déterminant dans le report de l’annonce, bien que l’accord soit conclu depuis plusieurs semaines.

Selon les mêmes sources, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid auraient renoncé à la course en raison des commissions élevées et des risques fiscaux. alors que le Real Madrid a décidé de poursuivre l’opération selon la même formule récemment utilisée pour recruter le défenseur Ibrahima Konaté, qualifiée de « transfert libre coûteux » car alliant primes colossales et salaires élevés.

Avec cette opération, le Real Madrid poursuit ainsi le renforcement de son effectif avec des joueurs de premier plan, dans le cadre d’un projet piloté par Florentino Pérez et supervisé sur le plan sportif par José Mourinho. Silva devrait rapidement devenir l’un des piliers du club merengue.