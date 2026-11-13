Surprise pour Regragui : Lens nomme officiellement un nouvel entraîneur

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Le club français de Lens a tranché sur l'identité de son nouvel entraîneur, après avoir annoncé la nomination de Didier Digard à la tête du staff technique de l'équipe première, pour un contrat de deux ans.

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La nomination de Digard, successeur de Yannick Cahuzac, qui a quitté son poste après une courte expérience de seulement 9 matchs, marquée par des résultats décevants et une pression croissante sur le staff technique.

Plusieurs noms avaient été évoqués pour succéder à Cahuzac, parmi lesquels le Marocain Walid Regragui et le Français Pierre Sage, avant que la direction du club ne porte son choix sur Digard.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que Regragui était un sérieux candidat pour reprendre la mission, dans les heures qui ont précédé l'annonce officielle, mais Digard est parvenu à remporter la concurrence et à trouver un accord avec la direction de Lens pour signer un contrat de deux saisons.

Le club espère que ce changement contribuera à ramener le calme au sein de l'équipe, après un début de saison marqué par des turbulences répétées au niveau de la direction technique.

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Cahuzac avait pris les commandes en succédant à Dino Toppmöller, mais son expérience n'a pas duré longtemps, puisque l'équipe n'a disputé sous sa direction que 9 matchs, avant que la direction ne décide de le limoger en raison du recul des résultats.

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La lourde défaite sur le score de 9-1 en Ligue des champions a accru la pression sur l'entraîneur et accéléré la démarche du club pour trouver un remplaçant capable de remettre l'équipe sur les rails.

Lens a précisé, dans son communiqué officiel, que le choix de Digard est intervenu après des consultations menées par le président du club, Joseph Oughourlian, et comprenant des entretiens et des discussions avec plusieurs candidats.

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Il a souligné que ce processus a abouti à un consensus clair sur l'entraîneur français, après évaluation des dossiers soumis et examen des options disponibles au sein de la direction.

Le club a également tenu à affirmer que ses décisions majeures sont prises en interne, loin des récits et commentaires extérieurs, estimant que la nomination de Digard reflète l'unité de position au sein de Lens et l'attachement à ses valeurs.

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Il apparaît que la direction a voulu, par cette clarification, mettre un terme à toute spéculation concernant les coulisses du choix du nouvel entraîneur.

Digard est âgé de 40 ans et a évolué au poste de milieu de terrain, avant de se tourner vers le travail technique en tant qu'adjoint des entraîneurs.

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Il a attiré l'attention lors de son expérience avec Nice en 2023, lorsqu'il a mené l'équipe jusqu'en quart de finale de la Ligue Europa Conférence, avant de rejoindre Le Havre à l'été 2024 pour en prendre les rênes.

L'entraîneur français a réussi à maintenir Le Havre parmi les clubs de première division durant les deux premières saisons de son expérience, mais il n'a pas pu éviter le début poussif de l'équipe lors de la saison actuelle 2026-2027, après n'avoir récolté que deux points lors des 9 premiers matchs, sans décrocher la moindre victoire.

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La défaite face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-5, le 31 octobre, a signé la fin de son parcours avec l'équipe, pour un retour quelques semaines plus tard en championnat de France par la porte de Lens, dans une nouvelle tentative de retrouver son équilibre et d'améliorer ses résultats.