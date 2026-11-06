Surprise offensive et absences en série : Zidane dévoile sa deuxième liste avec la France

Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé ce vendredi sa deuxième liste depuis sa prise de fonctions à la tête des Bleus, en vue des prochaines confrontations face à l'Italie et à la Turquie dans le cadre de la Ligue des nations.

Cette liste intervient après la première, attendue en septembre dernier, Zidane poursuivant la direction technique de l'équipe de France lors de la prochaine fenêtre internationale. Les Bleus se déplaceront chez leur homologue italien le 12 novembre, avant d'accueillir la Turquie le 15 novembre, dans deux matches décisifs pour arracher le billet qualificatif aux quarts de finale de la compétition. Un match nul suffirait à la France pour assurer officiellement son passage au tour suivant.

L'ancien entraîneur du Real Madrid fait face à de nombreux défis durant cette trêve internationale, compte tenu de l'absence d'un grand nombre d'éléments majeurs pour cause de blessure. Sont ainsi forfaits William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Rome), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Esteban Lepaul (Rennes).

À la liste des absents s'ajoute le défenseur Dayot Upamecano, qui manquera la confrontation face à l'Italie en raison d'une suspension, ce qui a poussé Zidane à faire appel à de nouveaux visages et à des noms de retour pour compenser ce manque numérique.

La liste réserve une grande surprise avec la convocation de l'attaquant Pablo Pagis pour honorer sa première sélection avec l'équipe première, aux côtés du retour d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain des Bleus et de la présence de Malo Gusto pour compenser l'absence du blessé Koundé, en plus des convocations d'Andy Diouf, de Jérémy Jacquet et de Lucas Da Cunha.

Sur le plan offensif, Zidane s'appuie sur l'efficacité devant le but du duo Kylian Mbappé et Michael Olise, aux côtés de Bradley Barcola, Désiré Doué et du retour de Marcus Thuram. Le milieu de terrain est quant à lui animé par Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery, en plus de Tchouaméni, au sein d'une liste composée de 23 joueurs pour se battre pour le billet qualificatif.

La France occupe la tête du groupe 1 avec 10 points, tandis que l'Italie se trouve à la deuxième place avec 7 points, devançant la Belgique, troisième avec 6 points, alors que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.

Voici la liste de la France :

Gardiens de but : Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Défenseurs : Andy Diouf (Inter Milan), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Leny Yoro (Manchester United)

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Attaquants : Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milan)