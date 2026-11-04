Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, a annoncé une liste de 26 joueurs pour disputer les deux rencontres face au Niger, les 13 et 17 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Cette liste marque le retour de noms importants, ainsi qu'une surprise avec la convocation d'Ayoub Oufkir, l'ailier de l'AZ Alkmaar.

Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad, figure en tête des revenants dans les rangs du Maroc, après avoir été de nouveau convoqué par Wahbi.

Oufkir : la surprise la plus marquante

La liste a réservé une surprise avec la convocation d'Ayoub Oufkir, âgé de 20 ans, né aux Pays-Bas et évoluant actuellement avec Alkmaar, après avoir affiché des performances remarquables avec son club.

Wahbi vise une intégration progressive du joueur dans l'environnement de l'équipe première, aux côtés d'Abdellah Ouazane, dans le cadre d'un plan visant à offrir aux jeunes talents l'occasion d'acquérir de l'expérience internationale et de les préparer aux échéances à venir, au premier rang desquelles la Coupe d'Afrique des nations.

La liste a également enregistré le retour de Sofiane Kiyine, joueur de Benfica, de Reda Belahyane, professionnel à la Lazio, et d'Amine Sbaï, l'ailier d'Angers, afin d'élargir les options à la disposition du staff technique en l'absence de plusieurs éléments majeurs.

Des absences notables en raison de blessures

Le Maroc est privé des services d'Ismaël Saibari, Soufiane Rahimi, Azzedine Ounahi et Soufiane El-Fawzi en raison de blessures, tandis que Marouane Saadane, Zakaria El-Ouahdi, Samir El-Mrabet et Taoufik Bentayeb ont également été écartés de la liste, pour des raisons probablement techniques.

Wahbi aborde ce rassemblement comme une occasion d'atteindre deux objectifs : poursuivre la quête de la qualification et, dans le même temps, tester de nouvelles options et essayer différentes combinaisons, tout en offrant aux joueurs prometteurs l'occasion de prouver leurs capacités.

La liste du Maroc pour les deux rencontres face au Niger

- Gardiens de but : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

- Défense : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Sofiane Kiyine, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Chaïsa Diallo, Abdelhamid Aït Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El-Ammari.

- Milieu : Ayoub Boualid, Nayel Layani, Oussama Targhaline, Bilal El-Khannouss, Reda Belahyane, Amine Sbaï, Abdellah Ouazane.

- Attaque : Brahim Díaz, Jassim Yassine, Abde Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.