Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, encourt une sanction de la FIFA après son altercation avec Lionel Messi, le capitaine de l’Argentine, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. un geste qui a provoqué une vive polémique sur la ligne de touche.

Selon le quotidien britannique The Sun, la FIFA pourrait ouvrir une enquête après que l’entraîneur a croisé ses bras en formant un « X », geste généralement associé aux signalements de discrimination, suite à un échange verbal avec la star argentine, qui lui avait lancé : « Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? »

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Selon le quotidien britannique, ce geste est habituellement employé pour signaler un acte de racisme, même si les circonstances précises de son utilisation demeurent floues. La commission de discipline de la FIFA pourrait donc examiner l’incident avant de décider d’éventuelles sanctions.

Ces informations contredisent les déclarations d’Ibrahim Hassan, directeur de la sélection égyptienne et frère de l’entraîneur.

Ibrahim Hassan a expliqué plus tôt sur la chaîne « MBC Égypte » : « Des consignes de la FIFA affichées dans les vestiaires indiquent que ce geste doit être utilisé pour signaler une injustice. »

Il a ajouté : « L’arbitre ne savait pas comment réagir face à Hossam : devait-il respecter les consignes de la FIFA, d’autant plus qu’il s’agit d’un geste autorisé, ou laisser transparaître sa rancœur et l’expulser ? »

Ces événements surviennent après la vague d’indignation qui a secoué la délégation égyptienne suite à la défaite spectaculaire contre l’Argentine (3-2), dans un match émaillé de décisions arbitrales controversées.

Hossam Hassan avait déjà vivement critiqué l’arbitrage après la rencontre, dénonçant une « injustice flagrante » et lançant : « S’ils veulent couronner l’Argentine championne du monde, pourquoi ont-ils laissé les autres équipes participer ? ».

Dans la foulée, la Fédération égyptienne de football a déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA, réclamant l’ouverture d’une enquête sur les décisions arbitrales et l’exclusion de l’arbitre français François Litxer et de son équipe de la suite de la compétition.

La Fédération égyptienne a souligné qu’un certain nombre de décisions déterminantes, notamment le fait de ne pas avoir revu certaines actions à l’aide de la technologie de l’arbitrage vidéo (VAR), ont suscité de larges doutes quant à l’impartialité de l’arbitrage, estimant que ces erreurs ont eu un impact direct sur le résultat du match et ont provoqué un tollé parmi les joueurs, le staff technique et les supporters.

Le match a été marqué par une vive polémique après l’annulation d’un but égyptien pour une faute signalée en début d’action, puis par la réalisation du but de la victoire par l’Argentine dans les dernières secondes, alors que les Pharaons réclamaient deux penalties sur l’action précédente, ce qui a exacerbé la crise qui continue de planer sur la compétition.