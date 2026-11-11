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Des rapports de presse ont fait exploser une surprise retentissante, en affirmant que la sélection d'Arabie saoudite avait refusé de nombreux entraîneurs internationaux de premier plan, au profit de son actuel entraîneur grec Georgios Donis.

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Le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Hamidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », avait affirmé que Donis quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne avant le début de la Coupe d'Asie des nations 2027, et ce à 99 %.

Des entraîneurs de renommée mondiale refusés par la sélection saoudienne

Naïf Al-Thaqil, correspondant de la chaîne saoudienne « Al-Arabiya », a démenti ces informations, affirmant que tous les responsables de la Fédération saoudienne de football nient catégoriquement toute intention de limoger le technicien grec au cours de la période à venir.

Il a expliqué : « La Fédération saoudienne de football dispose d'une liste d'urgence comprenant trois entraîneurs, en prévision de toute situation imprévue, comme le fait que Donis présente lui-même sa démission, conformément au nouveau mode de fonctionnement adopté par la Fédération, mais celle-ci n'a pas l'intention de le limoger. »

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Il a ajouté : « Les agents tentent également de promouvoir des entraîneurs, au point que la Fédération saoudienne de football, dès le lendemain de l'élimination de la Coupe du monde 2026, a reçu des appels, des messages et des CV d'entraîneurs de premier plan au niveau mondial, ainsi que d'entraîneurs de niveau intermédiaire ou méconnus. »

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Il a nuancé : « C'est une chose normale, mais l'important, c'est le travail en cours au sein de la sélection saoudienne, et de savoir s'il se déroule conformément à ce qui était prévu et aux objectifs de la Fédération de football ; or, il se poursuit de manière habituelle, sans aucune perturbation. »

Il a poursuivi : « Donis a présenté un plan de 30 pages à la Fédération saoudienne de football, allant jusqu'à la fin de son contrat, le 31 juillet prochain, et ce plan constitue le critère d'évaluation de son travail ; il continue d'ailleurs de travailler sur ce plan. »

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Al-Thaqil a également affirmé que les entraînements se déroulent normalement, sans aucune répercussion sur les joueurs en raison des informations faisant état d'un possible limogeage du technicien grec.

La réponse de Donis aux rumeurs de son limogeage

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Donis avait lui-même répondu aux rumeurs concernant son limogeage, déclarant dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiya » : « Les rumeurs qui circulent de temps à autre sur mon avenir professionnel avec la sélection saoudienne ne m'intéressent pas. »

Il a ajouté : « Ce qui m'importe actuellement, c'est de faire progresser l'Arabie saoudite et de me concentrer sur le travail. J'ai suffisamment d'expérience pour faire face à ce qui se dit sur mon avenir professionnel, et je donnerai le meilleur de moi-même au service du football saoudien. »

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Les propos de Donis s'inscrivent dans le prolongement du communiqué publié par la Fédération saoudienne de football, rapporté par la chaîne saoudienne « Al-Ikhbariya », démentant tout possible limogeage du technicien grec et confirmant son maintien à son poste.

C'est désormais la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les informations concernant le départ de Donis, après l'avoir déjà fait au cours du mois d'octobre dernier.

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Qu'a apporté Donis à la sélection saoudienne ?

Il convient de rappeler que Donis a pris en charge l'équipe nationale saoudienne en avril dernier, en remplacement de l'entraîneur français Hervé Renard, deux mois seulement avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, qu'il a quittée dès le premier tour.

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En Coupe du monde, l'Arabie saoudite a fait match nul 1-1 avec l'Uruguay et 0-0 avec le Cap-Vert, avant de s'incliner face à l'Espagne sur le score de 4-0, terminant ainsi dernière du groupe H avec seulement deux points.

Malgré cela, le technicien grec a réussi à mener l'Arabie saoudite vers son premier titre en 23 ans, en remportant avec elle la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, le « Gulf 27 », en octobre dernier.

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Donis a décroché ce titre de la meilleure des manières, l'équipe nationale saoudienne ayant remporté 4 de ses 5 matchs, le cinquième ayant été franchi aux tirs au but, et inscrit 8 buts sans en encaisser aucun.

De manière générale, la sélection saoudienne a disputé 11 matchs sous la direction de Donis, tant en officiel qu'en amical, au cours desquels elle a signé 5 victoires, pour 4 matchs nuls et deux défaites, inscrivant 13 buts et en encaissant 7.