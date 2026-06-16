Surprise : la FIFA refuse de placer le drapeau irakien au même niveau que celui de l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) a surpris la fédération irakienne en rejetant sa demande d'être traitée sur un pied d'égalité avec la fédération saoudienne, avant le coup d'envoi de son premier match lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’équipe d’Irak entamera mercredi, tôt dans la matinée, sa phase finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège au stade Gillette de Boston (États-Unis), pour le compte de la 1ᵉʳ journée du groupe 9.

Peu avant la rencontre, la Fédération irakienne a sollicité la FIFA pour que son drapeau soit retiré du sol pendant l’exécution de l’hymne national, comme l’a indiqué le journaliste irakien Omar Qahtan.

Cette requête était motivée par la présence de l’expression « Allah Akbar » sur l’étendard national, exactement comme pour le drapeau saoudien, retiré de la pelouse avant la rencontre face à l’Uruguay, tôt mardi, en raison de la profession de foi « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mohammed est son messager ».

Selon le journaliste irakien, la FIFA a toutefois rejeté cette demande et a précisé que la mesure ne serait pas appliquée pour les prochaines rencontres.

La FIFA a justifié sa décision en indiquant que la pelouse du stade Hard Rock de Miami avait été endommagée lors de l’incident, en raison de la pression exercée par les porteurs du drapeau sur une surface mouillée ; elle a donc décidé d’interdire toute répétition de ce genre de situation.

Rappelons que la Coupe du monde 2026 a introduit un nouveau protocole : les drapeaux des deux nations sont posés sur la pelouse, et tous les joueurs se rangent derrière pour entonner l’hymne.