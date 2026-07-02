Surprise : la Fédération saoudienne de football ne examinera pas la démission d'Al-Mashel

Des sources médiatiques révèlent un rebondissement concernant l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire que la Fédération saoudienne de football tiendra mercredi prochain, à la suite de la démission de son président, Yasser Al-Misehal.

Yasser Al-Misehal a annoncé sa démission lundi matin, peu après l’élimination de l’équipe nationale dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Hier, mercredi, la Fédération saoudienne a convoqué les clubs en AGO par visioconférence, mercredi prochain.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, la Fédération ne devrait pas examiner la démission de son président, Yasser Al-Misehal, conformément à l’ordre du jour officiel transmis aux clubs.

Selon le quotidien, l’ordre du jour portera sur des questions organisationnelles internes à l’assemblée, ainsi que sur le vote de plusieurs amendements aux statuts et au règlement électoral, notamment l’augmentation du nombre d’administrateurs de 11 à 12.

Rappelons que Yasser Al-Misehal dirige la Fédération saoudienne de football depuis 2019. Sous son mandat, l’équipe nationale n’a remporté aucun titre, son meilleur résultat ayant été de se qualifier à deux reprises pour la Coupe du monde, avant d’être éliminée dès la phase de groupes.