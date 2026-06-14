L'Australie a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en créant l'une des surprises du premier tour : une victoire 2-0 face à la Turquie lors de leur affrontement dans le groupe 4.

Les « Kangourous » empochent ainsi leurs trois premiers points et se positionnent d’emblée en lice pour la qualification, tandis que la sélection turque subit un coup d’arrêt pour son retour en phase finale après une longue absence.

Au classement, les Australiens occupent la deuxième place du groupe, devancés uniquement par les États-Unis à la différence de buts, tandis que les Turcs pointent à la troisième place, encore bredouilles.

Malgré la domination turque durant la majeure partie de la première période, les Australiens se sont montrés plus efficaces.

Arda Güler a immédiatement menacé les cages australiennes après une belle combinaison avec le capitaine Orkun Kökçü, avant de gaspiller plusieurs occasions franches face à un Patrick Beach des grands soirs.

Contre le cours du jeu, les Australiens ont ouvert le score à la 29^e minute : Paul O’Connor-Ingstler a lancé une longue balle derrière la défense, Nestori Iranconda a résisté au retour des défenseurs, a enchaîné un dribble précis et a conclu d’une frappe rasante, devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde pour l’Australie.



Dès la reprise, l’entraîneur Vincenzo Montella lance l’ailier Kenan Yildiz pour tenter de revenir au score, et la sélection turque accentue la pression. Mais le gardien Beach, en état de grâce, repousse toutes les tentatives adverses.

Alors que la Turquie poussait pour égaliser, les Australiens ont assené le coup de grâce à la 75^e minute : Connor Metcalfe a récupéré le ballon à l’entrée de la surface et décoché une frappe puissante qui a fini dans le coin inférieur des filets, scellant le score.

Le gardien Patrick Beech a maintenu son niveau d’excellence jusqu’au coup de sifflet final, repoussant au total huit tentatives turques, dont une occasion dorée de Kerem Aktürkoglu, et offrant à son équipe une victoire précieuse et méritée.

Grâce à ce succès, l’Australie aborde avec confiance son prochain rendez-vous face aux États-Unis, tandis que la Turquie devra rapidement redresser la barre contre le Paraguay lors de la deuxième journée.



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