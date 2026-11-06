Un journaliste saoudien a créé la surprise en annonçant une information de taille, affirmant que l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, dirigera l'équipe lors de la Coupe du monde des clubs 2029.
Certains rapports avaient affirmé que la direction d'Al-Hilal plaçait Inzaghi sous surveillance, afin de trancher la question de son maintien ou non à la tête de l'équipe, notamment après la défaite face à Neom en Roshn League et face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite.
Toutefois, le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Muraisel a affirmé, dans des déclarations sur « Nabd Touwaïq », que la direction d'Al-Hilal avait bel et bien l'intention de prolonger le contrat de l'entraîneur italien au cours de la période à venir.
Al-Muraisel a expliqué que la prolongation devait être annoncée en octobre dernier, mais que certaines conditions posées par Inzaghi ont entraîné le report de ce dossier.
Le journaliste saoudien a pronostiqué que la prolongation du contrat de l'ancien entraîneur de l'Inter Milan serait annoncée à la mi-saison en cours, sans que cela ne traîne jusqu'à la fin de celle-ci.
Al-Muraisel a conclu ses déclarations en affirmant qu'Inzaghi serait l'entraîneur d'Al-Hilal, en cas de confirmation de sa participation à la Coupe du monde des clubs 2029, dans environ trois ans.
Al-Hilal ne s'est pas qualifié pour le Mondial des clubs à l'heure actuelle, la qualification se limitant à Al-Ahli, qui a réussi à remporter les deux premières éditions de la Ligue des champions d'Asie Elite, alors qu'il reste l'édition en cours et la prochaine.
Pour rappel, Inzaghi a entamé son aventure avec Al-Hilal lors de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis, et il a réussi à conduire l'équipe jusqu'en quart de finale, avant la défaite face aux Brésiliens de Fluminense.