Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour disputer les deux rencontres face au Gabon et au Lesotho, comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027, en plus du match amical contre le Ghana, une liste qui a réservé quelques surprises au niveau des noms retenus.

La liste de Ouahbi a été marquée par la convocation de plusieurs joueurs pour la première fois au sein de l'équipe première, en tête desquels Yasser Zabiri, joueur du Racing Santander, brillant en championnat d'Espagne avec 6 buts inscrits en 6 matches, ainsi qu'Abdellah Ouazane et le gardien Alaa Belaarouch, aux côtés de Sofiane El Fouzi et Toufik Bentayeb.

La liste a également vu la présence de plusieurs cadres de l'équipe nationale du Maroc au cours des dernières années, au premier rang desquels les gardiens Yassine Bounou et Munir Mohamedi, ainsi que Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli, malgré sa récente polémique liée au maillot de soutien à Sebta et les critiques dont il a fait l'objet.

L'équipe nationale du Maroc entamera son parcours dans les éliminatoires en recevant son homologue gabonais le vendredi 25 septembre en cours, sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, avant de se déplacer chez l'équipe du Lesotho le mardi 29 du même mois dans la ville de Bloemfontein en Afrique du Sud, dans le cadre de la deuxième journée.

L'équipe nationale du Maroc disputera également un match amical face au Ghana, le 4 octobre prochain dans la ville de Tanger.

La liste de l'équipe nationale du Maroc

Gardiens de but : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

Défenseurs : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Marouane Saadane, Redouane Halhal, Nayef Aguerd, Issa Diop, Achraf Hakimi, Abdelhamid Aït Boudlal, Zakaria El Ouahdi, Ali Maamar.

Milieux : Samir El Mourabet, Ayoub Bouaddi, Nael El Aynaoui, Oussama Targhaline, Sofiane El Fouzi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

Attaquants : Brahim Diaz, Yassine Kessim, Abdessamad Ezzalzouli, Abdellah Ouazane, Soufiane Rahimi, Toufik Bentayeb, Yasser Zabiri.

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