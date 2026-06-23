Selon le média sénégalais SeneNews, la défaite des Lions de la Teranga 3-2 contre la Norvège lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 cache une décision de coaching pour le moins surprenante.

Selon le site sénégalais « SeneNews », le remplacement du capitaine Kalidou Koulibaly, intervenu en cours de rencontre, n’était pas initialement prévu par l’entraîneur Pape Thiaw ; il aurait été dicté par la pression exercée par plusieurs cadres de l’équipe sur la pelouse.

Selon cette source, l’entraîneur sénégalais ne souhaitait pas remplacer Koulibaly à la 72^e minute, malgré une performance jugée mitigée par le défenseur d’Al-Hilal ; toutefois, l’insistance de plusieurs cadres a contraint le staff technique à opérer ce changement.

Selon le site, Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye auraient été particulièrement insistants pour obtenir le remplacement de leur capitaine, espérant ainsi stabiliser une arrière-garde chancelante.

Ce couac intervient au terme d’une rencontre difficile, émaillée de nombreuses erreurs défensives, et confirme la mauvaise dynamique des Lions, battus 3-1 par la France lors de l’ouverture du tournoi.

Koulibaly, que le sélectionneur Thiaw considérait comme l’un de ses principaux atouts avant le tournoi, aux côtés de Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Édouard Mendy, était pourtant présenté comme l’un des leaders de la génération actuelle des « Lions ».

Avec deux défaites en autant de sorties, dont la seconde face à la Norvège, le Sénégal reste bloqué à zéro point avant la dernière journée et voit ses chances de qualification s’amenuiser.

En revanche, la France et la Norvège, déjà à six points, ont validé leur billet pour le tour suivant.

Mathématiquement, les Lions peuvent encore viser une place parmi les meilleurs troisièmes et accéder aux 16es de finale : il leur faudra battre l’Irak lors de la dernière journée et espérer des résultats favorables dans les autres groupes.

Cette situation accroît la pression sur le groupe, d’autant que des interrogations planent sur l’ambiance interne, certaines sources évoquant même une ingérence de joueurs influents dans l’une des décisions techniques clés lors de la rencontre face aux Norvégiens.

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