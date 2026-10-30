Surprise dans le vote du président de « France Football » pour Harry Kane : un classement inattendu !

Le vote détaillé pour le Ballon d'Or 2026 a révélé les choix de Vincent Garcia, rédacteur en chef du magazine « France Football » et membre du jury français, qui a placé en tête le duo de l'équipe de France Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, dans un classement différent du résultat final de la récompense, remportée par l'Anglais Harry Kane.

Mbappé a obtenu la première place dans la liste de Garcia, récoltant ainsi 15 points, devançant Dembélé, lauréat du Ballon d'Or 2025, qui est arrivé deuxième. Le vote du rédacteur en chef de « France Football » constitue le quatrième vote le plus proche du classement final de la récompense, et c'est également l'un des 23 votes ayant placé la star du Real Madrid en tête.

Le classement de Garcia a été surprenant en ce qui concerne le vainqueur de la récompense, puisque Harry Kane n'y figure qu'à la sixième place, derrière Lamine Yamal, qui a occupé la troisième place, Khvicha Kvaratskhelia à la quatrième place, et Lionel Messi à la cinquième place.

Dans le reste de la liste, le Français Michael Olise a occupé la septième place, suivi du Norvégien Erling Haaland à la huitième, tandis que l'Espagnol Rodri a reculé à la neuvième place, après avoir été quatrième au classement final, et son compatriote Fabián Ruiz est arrivé à la dixième et dernière place.